Sergio Pérez houdt de gemoederen flink bezig. Het is geen geheim dat de top van Red Bull een dezer dagen een beslissing zal nemen over zijn toekomst binnen het team. Na een bijzonder teleurstellend seizoen lijkt de situatie onhoudbaar te zijn geworden. Pérez houdt zich echter vast aan zijn nieuwe tweejarige contract. Naar verluidt woedt er nu een juridische strijd tussen beide partijen, aangezien Checo zijn stoeltje niet vrijwillig wil opgeven.

In de media blijft Sergio Pérez stellig volhouden dat hij zijn contract bij Red Bull mag uitdienen. Ondanks de matige prestaties van het afgelopen seizoen ziet hij geen reden om vervroegd af te zwaaien. Zelfs nu meerdere bronnen melden dat hij vervangen zou worden door Visa RB-talent Liam Lawson, weigert de 34-jarige coureur vrijwillig afscheid te nemen van zijn plek bij Red Bull. Oud-kampioen Nico Rosberg is ervan overtuigd dat Pérez zich vastklampt aan zijn nieuwe overeenkomst, met alle gevolgen van dien.

“Sergio Pérez is voor mij een van de grootste mysteries van het afgelopen seizoen,” zei de Duitser in een uitzending van Sky Sports. “Hoe kun je zo extreem uit vorm raken? Alles wijst er natuurlijk op dat hij volgend jaar moet vertrekken, maar hij wil niets bevestigen omdat hij nog een nieuw contract heeft liggen. Die overeenkomst is – van wat ik heb gehoord – zo’n zestien miljoen dollar waard. Hij wil dat geld natuurlijk zien, wat het voor Red Bull lastig maakt om hem zomaar weg te sturen. Ik denk dat er op dit moment vooral een juridische strijd wordt gevoerd.”

Nieuwe teamgenoot voor Verstappen

Indien Red Bull erin slaagt Pérez uit zijn functie te ontheffen, blijft het de vraag wie hem zal vervangen. Volgens de laatste geruchten heeft Liam Lawson de beste papieren, al was het Yuki Tsunoda die dinsdag mocht plaatsnemen in de RB20 tijdens de zogenaamde post-season test. “Het is een moeilijke beslissing,” aldus Rosberg. “De opties zijn niet fantastisch, aangezien Lawson toch een gebrek aan ervaring heeft. Toch denk ik dat ze wel voor hem zullen kiezen. Tsunoda presteerde dit jaar ook weer niet zó geweldig.”

“Ik zal enigszins opgelucht zijn als Pérez weg is bij Red Bull,” vulde oud-coureur Martin Brundle aan. “Het moet nu zo’n hel voor hem zijn. Hij is al zijn motivatie kwijt. De druk om het elke dag weer te moeten proberen moet erg pijnlijk zijn.” Wat betreft Pérez’ vervanger tast Brundle in het duister. “Er is geen duidelijke oplossing,” besloot hij. “Dit is de prijs die je betaalt voor het hebben van Max Verstappen.”

