In aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi werd er al genoeg gezegd en geschreven over de toekomst van Sergio Pérez. Volgens de laatste berichten wordt het nieuwe contract van de Mexicaan vroegtijdig ontbonden en treedt hij volgend jaar – à la Daniel Ricciardo in 2023 – op als ambassadeur voor Red Bull. Liam Lawson staat ondertussen op poleposition om hem te vervangen. Waarom wordt deze jonge Nieuw-Zeelander naar voren geschoven?

De exit-geruchten rondom Sergio Pérez laaien steeds verder op. Meerdere bronnen meldden dat er gedurende het raceweekend in Abu Dhabi onderhandeld wordt over zijn toekomst. Het nieuwe, tweejarige contract dat hij deze zomer tekende, zou ontbonden worden. Naar verluidt krijgt de Mexicaan een aardige schadevergoeding en een rol als ambassadeur voor Red Bull. Liam Lawson, die eerder dit seizoen het stoeltje van Daniel Ricciardo erfde, wordt naar voren geschoven als zijn vervanger.

Het is opvallend dat Sergio Pérez zo lang voor Red Bull heeft mogen rijden. In het verleden werden coureurs als Pierre Gasly en Alexander Albon voor veel minder geslachtofferd. Alle drie moesten ze het afleggen tegen Max Verstappen, al bereikte Pérez dit seizoen een nieuw dieptepunt. Waar de Nederlander zich van zijn vierde titel verzekerde, staat Checo nog altijd op de achtste plaats.

Waarom Liam Lawson?

De 22-jarige Liam Lawson staat op poleposition om Pérez te vervangen. Yuki Tsunoda vist in dit geval achter het net. De Japanner heeft al vier jaar bij juniorteam Visa RB, voorheen AlphaTauri, versleten. Toch heeft Red Bull hem nooit echt laten blijken dat hij kans maakt op promotie. In het verleden toonde hij zich agressief over de boordradio en maakte hij herhaaldelijk kostbare fouten. In 2024 heeft hij zich aanzienlijk verbeterd, al zou het niet genoeg zijn om de Red Bull-teamleiding te overtuigen.

LEES OOK: Horner betreurt contractverlenging Pérez: ‘Heeft duidelijk niet gewerkt’

Liam Lawson heeft ondertussen maar weinig kunnen laten zien. De Nieuw-Zeelander mocht in 2023 tijdens vijf races invallen voor Daniel Ricciardo en stapte dit jaar vanaf de GP in Austin fulltime in bij Visa RB. In de kwalificaties werd hij tot nu toe altijd verbeterd door zijn Japanse teamgenoot, al eindigde hij in twee races wel vóór Tsunoda. Als Lawson straks daadwerkelijk promotie maakt, moet Formule 2-coureur Isack Hadjar doorschuiven naar Visa RB. “Volgende week verwacht ik meer informatie te hebben,” zei Lawson vrijdag tegenover Formula1.com. “Ik focus me gewoon op het verkrijgen van een stoeltje en het team bepaalt de rest. Ik heb wel het gevoel dat ik klaar ben om naar Red Bull te gaan. De kans om het tegen Max Verstappen op te nemen, zou ik met beide handen aangrijpen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!