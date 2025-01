Zien we Yuki Tsunoda in 2025 alsnog in een Red Bull? De Japanner is naar verluidt door Red Bull benoemd tot reservecoureur voor het Oostenrijkse team. Eerder moest de Racing Bulls-coureur nog toezien hoe teamgenoot Liam Lawson werd gepromoveerd naar het zusterteam.

Tsunoda was samen met Lawson de meest waarschijnlijke kandidaat om de in december vertrokken Sergio Pérez te vervangen. Helaas voor de meer ervaren Japanner ging Red Bull uiteindelijk toch voor de Nieuw-Zeelander. Het lijkt er nu echter op dat Tsunoda toch nog een kleine kans heeft om in 2025 achter het stuur van een Red Bull te kruipen. Meerdere bronnen melden dat Red Bull Tsunoda heeft benoemd tot reservecoureur.

De Japanse coureur rijdt al sinds 2021 in de Formule 1, en begint aan zijn vijfde seizoen in het zusterteam van Red Bull. Tsunoda wordt in 2025 de teamgenoot van debutant Isack Hadjar, maar kan dus ook in de opvolger van de RB20 terechtkomen, mocht Lawson of Max Verstappen onverwacht niet aan een race mee kunnen doen. Verstappen staat momenteel op acht strafpunten, van de toegestane twaalf, waardoor er een schorsing dreigt voor de Nederlander.

Iwasa

Mocht Tsunoda inderdaad een keer moeten invallen bij Red Bull, dan mag landgenoot en Red Bull-junior Ayuma Iwasa in de Racing Bulls-bolide van de Japanner springen. De 23-jarige is de reservecoureur voor het Red Bull-zusterteam.

