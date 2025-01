Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwt Liam Lawson dat er in 2025 ‘geen bescherming’ is wanneer de Nieuw-Zeelander zijn debuut maakt als Red Bull-coureur. De Oostenrijker onthult dat de renstal niet gelijk verwacht dat Lawson zeges pakt, maar het wel beter moet gaan doen dan zijn voorganger Sergio Pérez.

Liam Lawson begint in 2025 aan zijn eerste seizoen als teamgenoot van Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander vervangt de in december vertrokken Sergio Pérez als Red Bull-coureur. Adviseur Helmut Marko gaf Lawson al eerder de tip om te accepteren dat “Max Verstappen de beste is en kijk hoe ver je kunt komen.” De Oostenrijker heeft nu nog een volgende waarschuwing voor de 22-jarige coureur.

Tegen het Duitse Sport Bild vertelt Marko namelijk dat hij in 2025 “geen bescherming voor de pup (Lawson, red.)” zal bieden. “Hij heeft misschien maar elf Grands Prix gereden voor Racing Bulls, maar nu zit hij in een Red Bull. We verwachten geen overwinningen, maar hij zou regelmatig punten moeten scoren en dichter bij Max moeten staan dan Pérez.”

Marko’s lesmethodes

Lawson is al sinds 2019 lid van de Red Bull-familie, en is dus geen onbekende met de harde lesmethodes van Marko. “De telefoontjes van Helmut om 7 uur ’s ochtends, om de druk op te voeren”, onthult Lawson één van de lesmethodes van de Oostenrijker aan The Times. “De dreiging om je carrière te verliezen op je zestiende, als je niet presteert in de volgende race. Dat heeft me echt geholpen om me voor te bereiden op de Formule 1.”

