Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko heeft Liam Lawson bij zijn binnenkomst bij Red Bull Racing een belangrijk advies meegegeven voor aankomend Formule 1-seizoen. “Accepteer dat Max Verstappen de beste is en kijk hoe ver je kunt komen. Maar denk vooral niet dat je hem gaat verslaan”, aldus Marko. Lawson is dit jaar de nieuwe teamgenoot van Verstappen en daarmee de opvolger van Sergio Pérez.

Volgens Marko waren sommige van Lawsons voorgangers in die zin te ambitieus, hetgeen steeds hun ondergang werd. De Oostenrijker denkt dat Lawson, die overkomt van Racing Bulls (voorheen Visa RB), altijd in het achterhoofd moet houden dat hij het bij Red Bull opneemt tegen de beste coureur van zijn generatie. “Hij moet vermijden wat veel van Max’ voormalige teamgenoten wel hebben gedaan. Ze probeerden hem te slim af te zijn met technologische experimenten, denk aan absurde set-ups, en strategische spelletjes”, zo stelt Marko tegenover RTL.

Dat is niet de beste aanpak, vervolgt hij. “Accepteer dat Max Verstappen de beste is en kijk hoe ver je kunt komen. Maar kom niet binnen bij ons team met de gedachte: ‘Ik ga hem verslaan’. Daar ging het mis bij al zijn teamgenoten.”

Volgens Marko voldoet de Nieuw-Zeelander aan de verwachtingen van het team als hij komend seizoen binnen drie tienden van de viervoudig wereldkampioen weet te blijven, zowel in de kwalificaties als in de races. “Dat zou genoeg moeten zijn voor punten in het constructeurskampioenschap. Daarnaast moet Lawson zich gestaag blijven doorontwikkelen”, aldus Marko.

