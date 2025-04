Ook Red Bull-topman Helmut Marko reageerde zaterdagavond met bewondering op de prestatie van Max Verstappen, die in Jeddah tot ieders verrassing pole position wegkaapte voor de neus van Oscar Piastri. “Dit is de Max-factor”, stelde de Oostenrijker meteen na de kwalificatiesessie in Saoedo-Arabië.

Waar Max Verstappen boven zichzelf uitsteeg, daar parkeerde McLaren-rivaal Lando Norris zijn auto in Q3 in de muur. “Max is de snelste coureur en mentaal ijzersterk”, roemde Marko de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Marko: “Hij was vrijdag niet goed op de long runs, maar daarna hebben we de goede aanpassingen aan de auto gedaan en heeft hij dat verder goed opgebouwd. Als Max morgen een goede start heeft en geen last van vuile lucht, dan ziet het er goed uit. En hij heeft dit keer maar één McLaren vlak achter zich…”

De Britse WK-leider Lando Norris start zondag vanaf P10. “En het is hier moeilijk inhalen”, reageerde Marko fijntjes.

