Hoewel alle media-aandacht vooral naar het debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari gaat, is ook Liam Lawson ondertussen aan zijn eerste verplichtingen als voltijdscoureur voor Red Bull begonnen. De Nieuw-Zeelander vervangt vanaf de Grand Prix van Australië Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen.

Net als bij Hamilton in Maranello staat ook bij Lawson in Milton Keynes als eerste een rondleiding over het Red Bull Technology Campus op het programma. Het is niet de eerste keer dat de coureur op het hoofdkwartier van de Oostenrijkse renstal komt. De Nieuw-Zeelander is al sinds 2019 lid van de Red Bull-familie, en stond tussen 2022 en 2024 aan de zijlijn als reservecoureur voor zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls.

LEES OOK: Lawson heeft zin in de ‘uitdaging’ om de teamgenoot van Verstappen te zijn

“Natuurlijk is het geen nieuw team voor mij, want ik ben hier al een paar jaar”, reageert Lawson op zijn eerste werkdag via de sociale mediakanalen van Red Bull. De Nieuw-Zeelander onthult ook gelijk het hoogtepunt van zijn bezoek aan Milton Keynes. “Het is gewoon cool om iedereen met wie ik al een paar jaar samenwerk weer te zien. En om nu officieel (Red Bull-, red.)coureur te zijn, dat is geweldig.”

Advies van Marko

In 2024 maakte Lawson voor de eerste keer promotie, toen hij na de Grand Prix van Singapore Daniel Ricciardo mocht vervangen als teamgenoot van Yuki Tsunoda. Uiteindelijk ging de keuze ook tussen Lawson en Tsunoda wie de in december vertrokken Sergio Pérez mocht vervangen, waarbij Lawson aan het langste eind trok.

Lawson is zo de vijfde coureur die de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull wordt. Adviseur Helmut Marko had al gelijk een tip voor de Nieuw-Zeelander: “Accepteer dat Max Verstappen de beste is en kijk hoe ver je kunt komen.”

Liam Lawson bezoekt de Red Bull Technology Campus voor het eerst als vaste coureur voor het team (Getty Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)