Liam Lawson komt langzaam maar zeker steeds dichter bij zijn debuut als Red Bull-coureur. De Nieuw-Zeelander wordt daarbij de teamgenoot van Max Verstappen, en de coureur zegt zelf erg uit te kijken naar deze uitdaging. “Niemand van wie ik beter kan leren”, aldus Lawson.

Liam Lawson is in 2025 de vijfde voltijdscoureur die naast Max Verstappen in een Red Bull-bolide mag plaatsnemen. De Nieuw-Zeelander promoveerde al naar de Oostenrijkse renstal na elf gereden Grands Prix. Lawson staat in het nieuwe seizoen als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Verstappen een grote uitdaging te wachten, maar de coureur zegt daar alvast veel zin in te hebben.

‘Beste ter wereld’

“Om eerlijk te zijn kijk ik er het meest naar uit om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn”, verklaart Lawson aan het Duitse Auto, Motor und Sport. “Max is op dit moment de beste ter wereld in onze sport. In elke vrije training die we doen, heb ik inzicht in zijn data. Ik zie precies wat hij doet en hoe hij het doet. Natuurlijk zal het heel moeilijk worden om hem bij te houden, maar wat mijn ontwikkeling betreft is er niemand van wie ik beter kan leren.”

Eerder gingen Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez Lawson voor als teamgenoot van de Nederlander. De meeste coureurs delfde het onderspit tegen Verstappen, waardoor vader Jos de Nieuw-Zeelander al waarschuwde. “Mijn advies is dat hij niet de fout moet maken die ik maakte bij Benetton in 1994: koste wat het kost Max proberen bij te houden. Lawson moet zijn eigen ding doen”, vertelde Verstappen senior aan F1-insider.

