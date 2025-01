Jos Verstappen heeft niet alleen het beste voor met Max Verstappen, maar ook met diens nieuwe teamgenoot bij Red Bull, Liam Lawson. “Hij moet niet de fout maken die ik destijds maakte bij Benetton in 1994”, adviseert Jos Verstappen de jonge Nieuw-Zeelander.

Volgens Jos Verstappen moet Lawson, bij Red Bull de opvolger van Sergio Pérez, het niet proberen om bij de openingsrace van het seizoen in Melbourne meteen het tempo van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bij te houden. Hij vergelijkt de uitgangspositie van Lawson met zijn eigen situatie toen hij in 1994 instapte bij Benetton als teamgenoot van Michael Schumacher.

“Mijn advies is dat hij niet de fout moet maken die ik maakte bij Benetton in 1994: koste wat het kost Max proberen bij te houden. Lawson moet zijn eigen ding doen. Hopelijk heeft hij een vergelijkbare rijstijl als Max. Dan kunnen ze samen de auto verbeteren”, vertelt Jos Verstappen tegen F1-insider.

Lawson vol zelfvertrouwen

Jos Verstappen had het in 1994 moeilijk als debutant naast Schumacher, die dat jaar ternauwernood wereldkampioen werd. Verstappen scoorde dat jaar twee podiumplaatsen. Hij was overigens één van de drie coureurs die dat jaar voor Benetton racete in het tweede zitje, samen met JJ Lehto en Johnny Herbert.

Overigens is Lawson vol vertrouwen voor komend seizoen. Eerder zei hij: “Ik verwacht niet dat ik naar binnen ga en Max kan verslaan, maar ik heb natuurlijk wel vertrouwen in mijn kwaliteiten, dat heeft me op dit punt gebracht. Als je denkt dat iemand beter is dan jij, of dat iemand de overhand heeft, of dat je niet goed genoeg bent, dan kun je net zo goed niet komen opdagen. Als coureurs moeten we die mentaliteit hebben.”

