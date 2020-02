Brawn na uitstellen GP China: “GP Vietnam kan doorgaan”

De GP van Vietnam, die twee weken voor de Chinese Grand Prix gepland staat, kan volgens F1-directeur Ross Brawn doorgaan zoals gepland. Dat vertelt de topman van de Formule 1 nadat de FIA en racepromotor Juss Sports Group op woensdag besloten de Grote Prijs van China uit te stellen.

Nadat de FIA besloot de Grand Prix van China uit te stellen door het coronavirus kwam ook de Grote Prijs in buurland Vietnam ter sprake. Volgens Ross Brawn, managing director van de Formule 1, verandert er voor de inaugurale GP van Vietnam niets.

“De situatie in Vietnam is een beetje zoals in het Verenigd Koninkrijk. Dat valt af te leiden uit de feedback die we krijgen. Er zijn enkele gevallen (van het coronavirus, red.) geweest, maar niet op een schaal dat ons zorgen baart”, vertelt Brawn aan Reuters. “Het advies dat we krijgen is dat het door kan gaan.”

Voorlopig kan de allereerste GP van Vietnam dus gewoon doorgaan. De race op de straten van hoofdstad Hanoi staat gepland op 5 april en is de derde race van het nieuwe seizoen.

