De eerste officiële beelden van Lewis Hamilton in Ferrari-rood gingen vorige week de wereld over. Na twaalf jaar bij Mercedes maakte de Brit zijn eerste opwachting bij het team uit Maranello, gehuld in het iconische rood. Een opmerkelijk moment, ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff, die toegaf dat de eerste foto’s van Hamilton als Ferrari-coureur een impact op hem hadden.

‘Iconische foto’s’

De overstap van Hamilton is zonder drama verlopen, maar dat betekent niet dat het Wolff onberoerd liet. “Het is een beetje alsof je op een vriendschappelijke manier uit elkaar gaat, maar dan zie je je partner voor het eerst met een nieuwe vriend,” grapte de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports News. Toch gunde hij Hamilton het moment: “Ik heb hem gezegd dat die foto’s iconisch waren. Het was allemaal prachtig in scène gezet, en dat is geen verrassing met Lewis.”

Wat kan Mercedes in 2025?

Met het vertrek van Hamilton begint voor Mercedes een nieuw hoofdstuk. De Duitse renstal zet vol in op de toekomst met de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. Hij neemt plaats naast George Russell en moet Mercedes terug naar de top brengen, nadat het team vorig jaar slechts vierde werd in het constructeurskampioenschap. “Vorig jaar zaten we met de handen in het haar, vooral in het begin,” blikte Wolff terug op het wisselvallige seizoen van 2024. “We hadden races waarin we heel sterk waren, maar ook weekenden waarin het totaal niet liep. Uiteindelijk zullen we pas na de kwalificatie in Melbourne weten waar we echt staan.”

Antonelli klaar voor de uitdaging

Voor Antonelli wordt het een flinke stap. De jonge Italiaan, die pas in september 18 werd en onlangs zijn rijbewijs haalde, wordt beschouwd als een groot talent in de autosport. Toch twijfelt Wolff er niet aan of hij wel klaar is voor de uitdaging. “Hij is al zo lang onderdeel van ons team. We kennen hem sinds zijn elfde en hij heeft zich goed geïntegreerd. Hij is voorbereid en hij kan niet wachten om te beginnen.”

