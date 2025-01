De Formule 1 krijgt een flink vleugje luxe: Louis Vuitton wordt vanaf dit jaar officieel partner van de sport. Het iconische modehuis zal niet alleen prominent aanwezig zijn tijdens raceweekenden, maar ook als titelpartner fungeren van de seizoensopener in Melbourne. Daarmee krijgt de Grand Prix van Australië een chique nieuwe naam: Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix.

Luxe en snelheid komen samen

Met de samenwerking brengen twee wereldmerken hun krachten samen. Louis Vuitton, dat bekendstaat om vakmanschap en exclusiviteit, krijgt een zichtbare rol langs de circuits met opvallende trackside branding – een primeur voor het merk in de sportwereld. Daarnaast zal het Franse modehuis een bijdrage leveren aan ceremoniële momenten, zoals de openingsceremonie en de huldiging op het podium. Daarbij speelt een bekend stijlicoon een hoofdrol: de Louis Vuitton Trophy Trunk. Deze exclusieve koffers, voorzien van het iconische monogram en een unieke lokale kleurstelling voor elke race, worden gepresenteerd bij de uitreiking van de trofeeën aan de top drie coureurs.

Van Monaco naar de wereldwijde F1-grid

Het is niet de eerste keer dat Louis Vuitton zich verbindt aan de Formule 1. Tussen 2021 en 2024 ontwierp het modehuis al de Trophy Trunk voor de Grand Prix van Monaco, een traditie die nu wordt uitgebreid naar de rest van de kalender. Ook in andere sporten, zoals voetbal, zeilen en de Olympische Spelen, is het merk geen onbekende naam.

Voor Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, is de samenwerking een logisch vervolg in de evolutie van de sport. “We zijn enorm enthousiast over deze samenwerking. Louis Vuitton en de Formule 1 delen een passie voor innovatie, vakmanschap en tijdloze klasse. 2025 wordt een fantastisch jaar en deze samenwerking voegt een extra dimensie toe aan de start van het seizoen.” Ook Pietro Beccari, CEO van Louis Vuitton, is trots op de samenwerking. “Onze werelden delen dezelfde waarden: innovatie, precisie en streven naar perfectie. Met deze samenwerking vieren we de uitmuntendheid van zowel onze ambachtslieden als de engineers en coureurs in de Formule 1.”

