Carlos Sainz senior, de vader van aanstaande Williams-coureur Carlos Sainz, vreest dat zijn zoon een moeilijk jaar tegemoet gaat. Hoewel de jonge Sainz zin heeft om bij Williams aan de slag te gaan, vergeet de rallycoureur niet dat het Britse team vorig jaar nog bijna onderaan in het kampioenschap eindigde.

Carlos Sainz begint na vier jaar bij Ferrari aan zijn nieuwe baan bij Williams. De Spanjaard moest bij de Scuderia plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Sainz besloot na overleg met meerdere teams om aan de slag te gaan bij Williams als teamgenoot van Alexander Albon.

Hoewel het voor een Sainz een stap achteruit is om van topteam Ferrari over te stappen naar het Britse middenveldteam, ziet vader Carlos Sainz senior hoe zijn zoon zich graag wil bewijzen na een moeilijke tijd. “Het was moeilijk voor hem, vooral omdat hij het (in 2024, red.) goed deed, hij won twee races, toch? En Ferrari eindigde als tweede met hem en Charles (Leclerc, red.)”, vertelt Sainz senior tegen El Chiringuito.

Moeilijke tijden

De meervoudig winnaar van de Dakar-rally zag hoe zijn zoon het ook niet makkelijk had tijdens de onderhandelingen met verschillende teams, waaronder Mercedes en Red Bull. “Maar toen dat eenmaal voorbij was, omarmde hij de situatie en besloot hij naar Williams te gaan. Nu zie ik dat hij er erg veel zin in heeft en staat te popelen om aan het seizoen te beginnen. We zullen zien waartoe hij in staat is.”

Aan de motivatie van de jongere Sainz ligt het dus niet. Toch vreest Sainz senior dat zijn zoon het wel lastig krijgt bij Williams. “Het gaat een moeilijk jaar worden. Tijdens de laatste race kwalificeerde Williams denk ik zestiende en achttiende, (ze werden, red.) op één na laatste in het constructeurskampioenschap.”

