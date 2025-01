Carlos Sainz is sinds 1 januari 2025 Ferrari-coureur af. De Spanjaard is bij de Scuderia vervangen door Lewis Hamilton, en begint zelf aan zijn avontuur bij Williams. Zijn oude teambaas Frédéric Vasseur voorspelt alvast dat Sainz het goed gaat doen bij de Britse renstal, en onthult dat de Scuderia de Smooth Operator zal missen.

Carlos Sainz kreeg begin 2024 te horen dat hij plaats moest maken voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De Spanjaard besloot na lang wikken en wegen om naar Williams te gaan. Ondanks dat Ferrari staat te popelen om met Hamilton aan het seizoen te beginnen, zegt teambaas Frédéric Vasseur dat het Italiaanse team Sainz ook gaat missen.

“De menselijke factor die hij kon overbrengen en de samenwerking met Charles Leclerc zijn belangrijk geweest”, vertelt de Fransman tegen DAZN. “Carlos geeft altijd honderd procent en is heel consistent. Dit is een groot voordeel voor ons geweest. Als hij niet bij de topposities eindigde, betekende dat dat de auto nog niet goed was.”

Williams

Vasseur prijst Sainz ook voor zijn goede samenwerking met het hele Ferrari-team, en ziet de Spanjaard daarom ook presteren bij Williams. “Carlos gaat het geweldig doen met Williams. Hij heeft het vermogen om zich aan te passen en daarnaast het voordeel van ervaring. Hij zal gemakkelijk met het team kunnen samenwerken”, besluit Vasseur.

