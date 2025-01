Wat kunnen we verwachten van Lewis Hamiltons tweede week in dienst van Ferrari? De coureur reed afgelopen woensdag de eerste rondes op het Fiorano-circuit, maar de Brit staat verder ook nog een heel druk testprogramma te wachten. Met als tweede stop: het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Het zal veel racefans niet ontgaan zijn dat Lewis Hamilton vorige week aan zijn eerste werkweek bij Ferrari begon. De Brit kwam voor het eerst officieel langs op het hoofdkwartier in Maranello en reed zijn eerste dertig rondjes in een oude Ferrari-bolide. Hamilton begint nu aan zijn tweede week bij de Scuderia, en mag ook deze week weer een TPC-test, Testing of Previous Cars, rijden.

De test staat op het programma voor dinsdag 28 januari tot en met donderdag 30 januari. Ook in Barcelona zal Hamilton, samen met nieuwe teamgenoot Charles Leclerc, in een oudere Ferrari-bolide plaatsnemen. Naar verluidt zullen de twee coureurs of de 2022 F1-75 of de SF-23, waar Hamilton in Maranello ook al mee reed, gebruiken. Het doel van de test is wederom om de zevenvoudig wereldkampioen te laten wennen aan de systemen en protocollen binnen Ferrari.

Pirelli-bandentest

Het is niet de laatste test op het programma van de drukke Brit, want op 4 en 5 februari doet Hamilton ook mee aan de Pirelli-tests voor de 2026-banden. Ferrari doet mee met een zogenoemde SF-24 ‘mule car’, die aangepast wordt aan de aerodynamische eisen van het nieuwe reglement. Hamiltons eerste team, McLaren, zal ook meedoen aan deze bandentest op wederom het Circuit de Barcelona-Catalunya.

