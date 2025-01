Lewis Hamilton is deze week begonnen aan zijn nieuwe baan bij Ferrari. De Brit besloot met zijn overstap naar het Italiaanse team na meer dan tien jaar de succesvolle samenwerking met Mercedes op te zeggen. “Noem het instinct of een onderbuikgevoel, maar ik wist dat tekenen bij Ferrari de juiste stap voor mij was”, onthult Hamilton.

Lewis Hamilton zorgde deze week voor flink wat opschudding in het Italiaanse Maranello. De Brit begon aan zijn nieuwe baan als Ferrari-coureur, en de straten van de hele gemeente kleurde rood met de vele tifosi die dat graag wilde meemaken. Het hele avontuur begon echter met een ‘onderbuikgevoel’ van de zevenvoudig wereldkampioen.

“Uiteindelijk is elke nieuwe kans een sprong in het diepe”, vertelt Hamilton in een LinkedIn-nieuwsbrief. “Niemand van ons kan de toekomst voorspellen, dus van baan veranderen, of in mijn geval van team, gaat altijd gepaard met een zeker risico. Maar ik geloof dat er een groter risico is om ergens te blijven waar je je goed voelt en om zelfgenoegzaam te worden.”

Hamilton reed op woensdagochtend dertig rondjes op het Fiorano-testcircuit van Ferrari. De misschien wel grootste Ferrari-transfer sinds Michael Schumacher in 1996 het Italiaanse team kwam versterken, vond plaats vanwege een ‘gevoel’ van Hamilton. “Noem het instinct of een onderbuikgevoel, maar ik wist dat tekenen bij Ferrari de juiste stap voor mij was en dat het me de uitdaging zou geven die ik nodig had”, besluit de Brit.

