Lewis Hamilton staat al dagenlang op de voorpagina’s van de sportkranten vanwege zijn eerste werkdagen bij Ferrari. De Brit reed op woensdag zijn eerste rondjes in een Scuderia-bolide, en duizenden tifosi stonden langs de kant om het moment te zien. Frédéric Vasseur, de nieuwe teambaas van de zevenvoudig wereldkampioen, onthult wat eigenlijk het precieze doel is van Hamiltons eerste werkweek.

De komst van Hamilton naar Ferrari zorgde tijdens zijn eerste werkweek voor een ‘noodtoestand’ in het Italiaanse Maranello. De straten van de gemeente werden overspoeld door de tifosi, die allemaal hoopten om een glimp op te vangen de zevenvoudig wereldkampioen in een Ferrari. Ook voor teambaas Frédéric Vasseur was het een beladen moment.

“Zoals elk jaar is de eerste keer dat je de baan op gaat een beetje zoals de eerste dag terug naar school. Het is een heel emotioneel gevoel, vooral omdat het Lewis’ eerste dag was als lid van het team,” vertelt teambaas Vasseur tegen de aanwezige media. “Een nieuwe coureur verwelkomen is altijd een belangrijk moment.”

Enige doel

Ondanks dat alle aandacht vooral naar Hamilton ging, reed ook Charles Leclerc in de middag een aantal rondjes op het Fiorano-circuit. “Voor Charles was het misschien minder speciaal, maar het was goed om te zien dat hij fit en ontspannen was en weer zin had om te racen”, vervolgt Vasseur, die gelijk onthult wat het precieze ‘doel’ is van Hamiltons eerste werkweek. “Het was ook een warming-up voor het team in de garage. Dat was het enige doel.”

Leclerc bestempelde via een Instagram-bericht zijn eerste dag terug na de winterstop ook als ‘een hele speciale dag voor het team, en ook voor Lewis.’ De Monegask was “blij om bij (het debuut van Hamilton, red.) te zijn. Ik kan niet wachten tot de start van het seizoen.”

Hamilton reed in totaal dertig rondjes op het Fiorano-circuit in Maranello (Getty Images)

