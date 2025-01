Is de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari een PR-stunt of verwacht men in Maranello dat de Brit in de rode bolide een wereldtitel gaat binnenhalen? Grote namen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel kregen dat immers niet voor elkaar. “Hamilton komt in een veel betere positie bij Ferrari terecht dan zijn voorgangers”, stelt André Venema in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Ik denk dat ze grote hoop hebben dat Hamilton gaat scoren op den duur. Hij is natuurlijk een van de weinigen die Verstappen aankan”, aldus schrijver en F1-historicus Koen Vergeer. “Hij heeft Max in het verleden wel eens verslagen en van al die andere coureurs die nu rondrijden hebben we dat niet zo structureel gezien. Iedereen kan Max op een dag wel verslaan, maar Hamilton heeft meerdere seizoenen tegen hem gestreden. En dan vooral in 2021.”

Wat kan Hamilton leren van zijn voorgangers zoals Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Alain Prost. Zij kregen het immers niet voor elkaar om wereldkampioen te worden met Ferrari. “Ze hebben het natuurlijk allemaal geprobeerd. Maar hij moet Italiaans gaan leren en in dat team gaan wonen. En hij moet daar ook de feeling voor hebben, want dat is heel belangrijk om bij Ferrari iets voor elkaar te krijgen”, meent Vergeer.

Voordeel Hamilton?

“Wat een groot verschil is en in het voordeel van Hamilton pleit, is dat Ferrari nu een ander team is dan destijds”, vult André Venema aan. “Er was toen een behoorlijke doorstroming van teambazen. Vasseur is van een andere categorie en heeft hele goede mensen binnengehaald. Ik denk dat Hamilton hierdoor in een veel betere positie bij Ferrari terecht komt.”

