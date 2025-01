Lewis Hamilton rijdt vandaag (woensdag 22 januari) zijn eerste rondjes als Ferrari-coureur op het testcircuit Fiorano. Voor de zevenvoudig wereldkampioen markeert dit een belangrijke stap in de aanloop naar zijn debuutseizoen bij het Italiaanse team in 2025.

Voorbereidingen op een nieuw hoofdstuk

De eerste meters in een rode bolide maken deel uit van een intensief inwerkprogramma, bedoeld om Hamilton vertrouwd te maken met zijn nieuwe omgeving. Naast uitgebreide gesprekken met teambaas Frédéric Vasseur en kennismakingen met Ferrari-personeel, heeft de Brit inmiddels de fabriek in Maranello verkend. Vandaag is het hoogtepunt: zijn eerste testrit in de F1-75, de bolide uit 2022 die wordt gebruikt voor dergelijke sessies.

Hereniging met Angela Cullen

Terwijl Hamilton de eerste stappen zet in zijn Ferrari-avontuur, wacht hem nog meer vertrouwd terrein. Hij wordt opnieuw bijgestaan door Angela Cullen, de fysiotherapeute die jarenlang zijn rechterhand was bij Mercedes. Samen kijken ze vooruit naar wat een veelbelovend seizoen moet worden voor Scuderia Ferrari.

