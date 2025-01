Toto Wolff ziet hoe simulatorwerk steeds belangrijker wordt in de Formule 1 en de autosport als geheel. De Oostenrijker deelt daarbij een anekdote over zijn zoon en jonge kartcoureur Jack Wolff, die ook vaak in de simulator is te vinden. “Hij gaat de baan op en is meteen de snelste”, aldus de trotse vader.

Simulatorwerk speelt een steeds grotere rol in de Formule 1. De verschillende teams hebben steeds vaker simcoureurs in dienst om waardevolle feedback te geven. Ook Max Verstappen is vaak in de simulator te vinden en deed begin januari zelfs mee aan twee belangrijke simraces, waaronder de virtuele 24 Uur van Daytona.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet hoe de simulator steeds belangrijker wordt in de autosport, vooral dankzij zijn zevenjarige zoontje. “Mijn zoon is zeven jaar oud. Hij heeft thuis een kartsimulator. Hij racet online tegen anderen”, legt Wolff uit tegen Auto, Motor und Sport. “Er zijn vier relevante circuits in Italië. Op één daarvan had hij nog nooit gereden. Maar hij kende het van de simulator.”

Geen onderscheid

De Oostenrijker zag hoe de voorbereiding van zoon Jack gelijk zijn vruchten afwierp. “Hij gaat de baan op en is meteen de snelste. Dan zegt hij tegen mij: ‘Ik ken de baan’. Ik antwoord: ‘Ja, maar alleen in de simulator.’ Hij zegt weer: ‘Ik zeg het je, ik ben hier eerder geweest.’ Jonge mensen maken geen onderscheid meer tussen de werkelijkheid en de virtuele wereld”, concludeert Wolff.

De Mercedes-teambaas raadt het simulatorwerk dan ook aan elke coureur aan, maar kan zich voorstellen dat het niet voor iedere coureur even goed zal werken. “De oudere coureurs zullen het waarschijnlijk wat moeilijker vinden. En misschien werkt het niet voor iedereen zoals voor Max (Verstappen, red.).”

