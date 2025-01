Max Verstappen is samen met zijn simraceteam Team Redline net naast het podium geëindigd tijdens de virtuele 24 Uur van Daytona. Twee crashes en twee straffen zorgden ervoor dat de vierde plek het hoogst haalbare was voor het team van de viervoudig wereldkampioen.

Hoewel het nog altijd winterstop is voor de Formule 1 heeft Max Verstappen inmiddels in 2025 al een paar belangrijke simraces achter de rug. Zijn laatste uitstapje was afgelopen weekend, toen de Nederlander achter het virtuele stuur kroop voor de 24-uursrace op Daytona in de GTP-klasse. De wereldkampioen begon goed aan de simrace, en kon zelfs de leiding in de wedstrijd pakken.

Hier kwam echter verandering in met nog zes uur op de klok. Verstappen kwam door de regenachtige omstandigheden tegen een achterblijver aan, en verloor de leiding in de race. De Nederlander crashte vervolgens nog een keer, en kreeg twee straffen te verduren. Uiteindelijk kwam Team Redline zo op de vierde positie terecht, met acht rondes achterstand. Het simraceteam van Verstappen moest uiteindelijk ook met de vierde plaats genoegen nemen.

Ferrari Esports wint

De overwinning ging uiteindelijk naar Ferrari Esports. Het debuterende team, met Michele Constantini, Ole Steinbraten en Niklas Beu achter het stuur, volgt hiermee Team Redline op als winnaars van de virtuele 24 Uur van Daytona.

