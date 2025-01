Max Verstappen zag zijn onverwachte deelname aan een simrace afgelopen weekend meteen in rook opgaan. De Nederlander kreeg een ‘wildcard’ om aan de laatste ronde van het GTP IMSA Global Esports Championship mee te doen, maar crashte in de eerste bocht al tegen de raceleider aan. “Ik ging gewoon wijd”, legt een verontschuldigde Verstappen achteraf uit.

Fans van Max Verstappen werden afgelopen weekend onverwacht getrakteerd op nog een simrace van de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander mocht als ‘wildcard’ meedoen aan de laatste ronde van het 2024-25 GTP IMSA Global Esports Championship, maar helaas wierp dat niet zijn vruchten af. Verstappen startte als derde op de grid, maar kwam in de eerste bocht al tegen de leidende Williams BMW aan. Beide auto’s lagen vervolgens naast de baan.

“Ik blokkeerde gewoon een beetje de achterwielen en in deze auto is het heel moeilijk om dat onder controle te houden, dus ik ging gewoon wijd”, legt Verstappen uit aan The Race. “Natuurlijk was er ook die andere auto die ik niet kon ontwijken, dus dat was een beetje ongelukkig. Mijn fout.”

Schade

Naast de opgelopen schade kreeg Verstappen vervolgens ook met een drivethrough penalty te maken. De ARX-06 van de Nederlander, later bestuurd door medecoureur Gustavo Ariel, reed uiteindelijk als twaalfde over de finishlijn. “Ik probeerde nog om een backmarker in te halen, ik denk een GTD-auto, en hij hield zijn lijn niet. Ik denk dat hij gewoon uit de weg wilde blijven, om eerlijk te zijn, een beetje miscommunicatie en ik had weer schade binnen drie ronden van de (eerste, red.) stint”, aldus Verstappen.

Ondanks dat de simrace dus niet heel goed uitpakte voor de Red Bull-coureur, wist zijn Team Redline wel bij de GTD de titel te pakken. Zelf kruipt de Nederlander volgend weekend, 17 tot en met 19 januari, weer achter de simulator voor de 24 Uur van Daytona.

