Op de momenten dat Max Verstappen niet hoeft te vechten voor een wereldtitel in de Formule 1, gaat hij het liefst simracen. Achter het stuur van zijn simulator domineert de 27-jarige coureur ook de virtuele circuits. Dit weekend was hij te gast op een finale-evenement in Madrid. Terwijl achttien getalenteerde racers streden om de titel, deelde Verstappen zijn passie voor deze bijzondere sport.

In Madrid vond dit weekend gamefestival GAMERGY plaats, een belangrijk evenement op de esports- en simracekalender. Centraal stond de Heineken Player 0.0 Global Final, een wedstrijd tussen achttien van de beste simracers ter wereld. Jernej Dovžan, een 18-jarige rijder uit Slovenië, kwam als winnaar uit de bus en mag zich voortaan Player 0.0 Global Champion noemen. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, een grote ambassadeur van Heineken 0.0, was ook aanwezig.

De Nederlander is zelf een fervent simracer en heeft met zijn eigen Team Redline vaak genoeg meegedaan aan grote online toernooien. “Het is ongelooflijk om de passie en toewijding van deze racers te zien,” reageerde hij tegenover de media in Madrid. “Player 0.0 blijft het belang aantonen van vaardigheid, focus en het maken van de juiste keuzes – niet alleen in de racerij, maar ook in het leven.”

Simracen en Formule 1

Max Verstappen kwam dit jaar echter een paar keer onder vuur te liggen omdat hij het simracen wilde combineren met zijn verantwoordelijkheden in de Formule 1. Zo was hij in aanloop naar de GP van Hongarije tot drie uur ’s nachts online. Toen hij tijdens de race op zondag ‘slechts’ als vijfde over de streep kwam, wezen veel mensen naar zijn nachtelijke activiteiten in de simulator. Het zou duiden op een gebrek aan toewijding van de Nederlandse topsporter.

In aanloop naar de daaropvolgende GP van België verdedigde hij zich stellig. “Ik heb weliswaar tot drie uur geracet, maar dat is niet iets nieuws voor mij,” aldus Verstappen. “Het is iets heel belangrijks in mijn leven. Als je een race verliest, geef je altijd de schuld aan het feit dat je tot drie uur ’s nachts bent opgebleven of dat je een kilo te zwaar bent. Er zijn altijd wel dingen die je kunt verzinnen. Maar ik doe dit al sinds 2015, dus voor mij is er niets veranderd in mijn voorbereiding. Ik heb nota bene drie titels gewonnen, dus ik weet vrij goed wat ik wel en niet kan doen. Ik ben altijd heel streng voor mezelf wat wel en niet mag, dus met alle ervaring die ik heb, weet ik heel goed wat mogelijk is.”

