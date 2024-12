Het tiende (jubileum)jaar in de Formule 1 zit erop, Max Verstappen sloot het af met zijn vierde titel. Hij kijkt er met trots en voldoening op terug. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine praat de viervoudig wereldkampioen uitgebreid over trammelant, kritiek, het gelijk van vader en kerst.

Max, kun je 2024 in één woord samenvatten?

“Eén woord is lastig. Maar het was natuurlijk wel een heel sterk seizoen. Ik denk dat we qua resultaten altijd hebben gemaximaliseerd. Persoonlijk denk ik dat dit wel mijn sterkste seizoen is geweest. Vorig jaar was ook heel goed, daar leer je altijd van. Maar dit seizoen was het veel belangrijker om heel goed te zijn.”

Leer je in een jaar als dit nog dingen die je niet weet?

“Nou, niet weet… Maar je komt elk seizoen natuurlijk altijd wel weer andere dingen tegen, die je dan probeert mee te nemen voor een volgende keer als je in een ongeveer soortgelijke situatie komt. Dan kun je dat misschien toch iets beter of makkelijker aanpakken.”

Wat neem je uit dit seizoen mee?

“In alle moeilijke situaties ook kalm te blijven. Dat is niet altijd makkelijk, nee. Je staat natuurlijk altijd onder druk. Sowieso is het besturen van een Formule 1-auto met die snelheden en dan de juiste beslissingen maken, niet altijd even makkelijk. Dat lijkt misschien zo, maar dat is het niet. Anders zou iedereen het kunnen, hè. Anders was ik tegelijkertijd ook wel profvoetballer geworden, als ik dat ook allemaal kon. Maar dat is niet zo.”

