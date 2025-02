Naast zijn prestaties op de baan bouwt Charles Leclerc gestaag aan een muzikale carrière. De Monegask heeft opnieuw twee pianostukken uitgebracht genaamd ‘MC24’ en ‘SIN24’, waarmee zijn oeuvre inmiddels uit negen eigen composities bestaat.

Van de grid naar de toetsen

Leclerc begon in 2023 met het delen van zijn muzikale creaties. Zijn eerste nummers, ‘AUS23’ en ‘MIA23’, waren geïnspireerd op de Grand Prix-weekenden van Australië en Miami. Later volgde ‘MON23’, een eerbetoon aan zijn thuisrace in Monaco. In 2024 breidde hij zijn muzikale portfolio uit met de vierdelige EP ‘Dreamers’, een samenwerking met de Franse pianist Sofiane Pamart.

Nieuwe muziek: ‘MC24’ en ‘SIN24’

Met ‘MC24’ en ‘SIN24’ trapt Leclerc zijn muzikale jaar 2025 af. Hoewel hij zelf niet heeft bevestigd waar de titels naar verwijzen, lijkt het aannemelijk dat ze betrekking hebben op Mexico City en Singapore. Beide circuits speelden een belangrijke rol in zijn recente Formule 1-seizoen: in Singapore had hij een lastige race en werd hij zesde, terwijl hij in Mexico op het podium eindigde en teamgenoot Carlos Sainz de overwinning pakte. Zo krijgen de muzikale uitstapjes van de Monegask steeds meer vorm en laat het een andere kant zien van de Ferrari-coureur.

