De Formule 1 viert haar vijfenzeventigjarig bestaan! Dit jubileum wordt groots gevierd tijdens F1 75, een spectaculair live-evenement om het nieuwe seizoen af te trappen. Dinsdag reizen alle teams en coureurs naar de O2 Arena in Londen om gezamenlijk de liveries voor het jubileumjaar te onthullen. Daarnaast zorgen enkele gastartiesten voor muzikaal entertainment. Op maandag onthulde de Formule 1 de line-up voor het evenement.

F1 75 belooft een spectaculaire show te worden. Met talloze beroemdheden en influencers op de gastenlijst – naar verluidt komt er zelfs een rode loper – viert de Formule 1 haar jubileumjaar in stijl. Het programma bestaat uit individuele teampresentaties, afgewisseld met optredens van grote artiesten. Cabaretier en bekende Brit Jack Whitehall zal de avond aan elkaar praten.

Diverse optredens

“Zodra ik hoorde over F1 75, wist ik dat ik erbij wilde zijn,” aldus Whitehall in een officieel persbericht. “Het wordt echt een unieke show waarin de auto’s en sterren van de Formule 1 samenkomen met geweldige muzikanten en entertainment. Ik kan niet wachten om het podium op te gaan en deze show te presenteren voor zowel het publiek in de zaal als de kijkers thuis!”

De Formule 1 heeft inmiddels ook de artiesten bekendgemaakt die dinsdag in Londen zullen optreden. De teampresentaties worden afgewisseld met shows van de Britse popgroep Take That, wereldwijde country-ster Kane Brown, rapper en hitlijst-sensatie Machine Gun Kelly en componist Brian Tyler. Laatstgenoemde kennen we natuurlijk allemaal van de iconische Formule 1-intromuziek. Naast deze gastoptredens verschijnen ook de vaste F1 TV-analisten Laura Winter, Lawrence Barretto en Ariana Bravo op het podium.

Alle artiesten die dinsdag optreden tijdens het F1 75-evenement in Londen (Formula1.com)

