De Formule 1 viert dit jaar haar vijfenzeventigjarig bestaan! Om deze mijlpaal te vieren wordt het seizoen afgetrapt met F1 75, een grootschalig evenement waarbij alle teams, teambazen en coureurs aanwezig zullen zijn. Bovendien worden tijdens dit event alle liveries voor het nieuwe seizoen onthuld. Wil jij niets missen van deze unieke ‘lancering’? Lees hier hoe je het evenement live kunt volgen!

F1 75 vindt plaats op dinsdag 18 februari in de O2 Arena in Londen. Boek niet meteen je vliegtickets naar de Britse hoofdstad – de kaartjes voor het Formule 1-evenement zijn al weken uitverkocht. Gelukkig vindt de show niet achter gesloten deuren plaats. Er zijn verschillende manieren om alle presentaties gewoon thuis vanaf de bank te volgen. Wel zo makkelijk!

Alle reguliere uitzendgemachtigden zullen F1 75 uitgebreid verslaan. Dat betekent dat je in Nederland gewoon terechtkunt bij Viaplay of F1 TV. Heb je geen abonnement? Geen zorgen, het hele evenement is ook gratis te volgen via het YouTube-kanaal van de Formule 1. De livestream begint om 21.00 uur, Nederlandse tijd. Uiteraard houden we je hier op onze site ook op de hoogte van het laatste nieuws en alle updates.

Wat mogen we verwachten?

Reken maar dat F1 75 een spektakel wordt. De Formule 1 wil het jubileumjaar groots vieren en heeft hiervoor de mensen achter de openingsshow van de GP van Las Vegas benaderd. Daarnaast zijn er talloze beroemdheden en influencers uitgenodigd om het evenement bij te wonen – naar verluidt wordt er zelfs een rode loper uitgerold! Op het podium zullen waarschijnlijk ook artiesten optreden; de Formule 1 spreekt zelf van ‘acts van wereldniveau’ die het entertainmentgehalte nog verder moeten opkrikken.

En dan de presentaties van de teams! Deze week hebben we al een aantal auto’s voorbij zien komen, maar de nieuwe liveries zijn tot nu toe geheim gebleven. Dinsdag krijgen alle teams eindelijk de kans om hun nieuwe kleurstellingen te onthullen. In het bijzijn van de teambazen en coureurs wordt het nieuwe seizoen dan officieel gelanceerd. Verwacht een heleboel commerciële praatjes!

