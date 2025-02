De Formule 1 viert in 2025 het vijfenzeventigjarig bestaan. Om deze mijlpaal te markeren, werd het seizoen gelanceerd met het F1 75-evenement in Londen. Tijdens deze unieke show werden alle liveries tegelijkertijd onthuld. F1 75 kreeg gemengde reacties van de fans en de media, maar de coureurs waren bijzonder enthousiast over deze ‘waanzinnige’ avond.

Natuurlijk was F1 75 een commercieel feestje. Bovendien zou het geen Formule 1-evenement zijn zonder een strakke programmering, waarbij ook alle grappen van presentator Jack Whitehall van tevoren waren uitgedacht. In combinatie met een aantal twijfelachtige optredens van gastartiesten werd het met recht een, tja, bijzondere avond. Desalniettemin maakten de verschillende teampresentaties veel goed. Ook de coureurs leken te genieten van F1 75. Bovendien hoopt men dat er in de toekomst opnieuw een dergelijk evenement wordt georganiseerd.

“De energie was echt waanzinnig toen we daar midden op het podium stonden en de auto onthulden,” reageerde Haas-coureur Esteban Ocon tijdens een persconferentie in Bahrein. “Het geschreeuw van de mensen zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. Ik kijk zelf graag naar de UFC – die gasten zijn het natuurlijk gewend om midden in een stadion te staan, maar wij maken dat eigenlijk nooit mee. Het was heel speciaal.”

F1 75 in Parijs?

Ex-teamgenoot en Alpine-coureur Pierre Gasly was eveneens enthousiast, maar zag nog wel ruimte voor verbeteringen. “Het was een geweldig evenement,” zei hij instemmend. “Ik ben er zeker van dat we hier en daar een paar aanpassingen kunnen doen om de show en de hele organisatie te verbeteren en er in de toekomst meer uit te halen, maar het was hoe dan ook speciaal. Als Formule 1-coureur sta je niet vaak op een podium in een vol stadion.”

LEES OOK: Horner bagatelliseert boegeroep tijdens F1 75-presentatie: ‘Teleurstellend’

“Ik vond het geweldig,” vulde George Russell aan. “Alles wat de Formule 1 op dit moment doet, voelt als een waardevolle toevoeging voor de sport als geheel. Ik heb er echt van genoten en zou graag zien dat dit nog eens wordt georganiseerd – volgend jaar of wanneer dan ook.” Reist de Formule 1 volgend jaar opnieuw naar Londen voor een gezamenlijke presentatie? Als het aan deze coureurs ligt wel, al zou Pierre Gasly ook graag een andere bestemming aandoen. “Hopelijk is het dan in Parijs,” besloot hij met een knipoog.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.