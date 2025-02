De presentatie van de Red Bull RB21 tijdens het F1 75-evenement in Londen werd een pijnlijke vertoning. Met name teambaas Christian Horner ging door het stof. Hij moest voor een livepubliek de nieuwe bolide introduceren, maar werd direct uitgejoeld door de aanwezigen. Tijdens de wintertests in Bahrein probeerde hij het voorval te bagatelliseren, al noemde hij het tegelijkertijd een ’teleurstellende’ situatie voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Horner en Verstappen kregen tijdens het F1 75-evenement een fluitconcert te verduren. Onder de Britse fans in de bomvolle O2 Arena waren Red Bull en Verstappen duidelijk niet de favorieten. Ter vergelijking: thuisheld Lewis Hamilton, die met Ferrari op het podium verscheen, kreeg nog net geen staande ovatie. Tijdens een persconferentie in Bahrein werd Horner opnieuw gevraagd naar het boegeroep.

“Het was een groot evenement, alle teams hadden er duidelijk veel moeite voor gedaan, wat interessant was om te zien,” begon Horner. “Natuurlijk voelde het voor ons een beetje alsof we ons thuisshirt onthulden tijdens een uitwedstrijd – de afgelopen jaren zijn we immers het te kloppen team geweest. Ik vond het wel teleurstellend hoe Max (Verstappen, red.), toch een viervoudig wereldkampioen, werd ontvangen.”

‘Sport is polariserend’

Horner legde uit dat hij wel begrip had voor de joelende fans. “Passie is onlosmakelijk verbonden met sport,” vertelde hij. “Als de lancering in Nederland was geweest, was de ontvangst ongetwijfeld anders geweest. Sport is nu eenmaal polariserend, en fans zullen altijd gepassioneerd blijven – ze steunen hun coureurs en teams te allen tijde. Dat kun je niet dicteren. We zijn blij dat we racen voor zo’n groot publiek en natuurlijk krijg je dan verschillende reacties, afhankelijk van waar je bent.”

De FIA heeft het boegeroep inmiddels aangegrepen om respectloze uitingen en online misbruik aan te kaarten. De organisatie sprak van een ‘tribalistische reactie’ vanuit het publiek. “We staan achter al onze deelnemers, officials, vrijwilligers en fans om ons te verenigen tegen deze groeiende dreiging,” luidt een officieel statement. “We roepen de sportgemeenschap op om na te denken over de impact van hun acties, zowel online als offline.” Horner gaf aan dat Red Bull de FIA niet benaderd heeft voor een reactie.

