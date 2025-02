Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij! Deze week worden de eerste meters gereden tijdens de wintertest op het Bahrain International Circuit. Inmiddels is de eerste ochtend achter de rug. In een weinig spectaculaire sessie konden de coureurs kennismaken met de nieuwe bolides. De uitblinker was Andrea Kimi Antonelli, die een bedrijvige dag beleefde in de Mercedes W16.

Tijdens een relatief rustige testdag wisten alle teams waardevolle kilometers te maken met hun nieuwe auto’s. Omdat de bolides sterk lijken op die van vorig jaar, deden zich weinig problemen voor. De sessie werd slechts kort verstoord door een glijpartij van Liam Lawson. Op mediumbanden nam de jonge Red Bull-coureur te veel risico op de kerbstones, waardoor zijn RB21 spinde en tot stilstand kwam op de baan.

Antonelli

De opvallendste prestatie kwam van Andrea Kimi Antonelli, die niet alleen de meeste ronden reed, maar ook de snelste tijd noteerde. Met een 1:31.428 eindigde hij bovenaan de tijdlijsten. Ter vergelijking: Max Verstappen pakte vorig jaar poleposition in Bahrein met een 1:29.179. Dit laat zien dat de teams nog volop aan het testen waren. Het aantal gereden ronden is in deze fase dan ook belangrijker dan de snelheid. Op dat vlak bleef Fernando Alonso achter: hij passeerde slechts 46 keer de finishlijn, aanzienlijk minder dan zijn collega’s.

De negen snelste rijders zaten allemaal binnen acht tienden van Antonelli. Op de tiende plaats stond Oliver Bearman, die met een achterstand van vier seconden als enige zijn beste ronde op harde banden reed. Een strategie die veel weg heeft van die van Haas vorig jaar – en die toen goed uitpakte voor het Amerikaanse team.

Coureur Tijd Aantal ronden Antonelli 1:31.428 78 Lawson + 0.132 58 Albon + 0.145 63 Tsunoda + 0.182 78 Hamilton + 0.406 70 Doohan + 0.413 68 Alonso + 0.446 46 Piastri + 0.656 66 Hülkenberg + 0.741 55 Bearman + 4.049 72 Uitslagen van de ochtendsessie

