Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij! Alvorens er wordt geracet in Melbourne, worden de nieuwe scheurijzers eerst op de proef gesteld gedurende de wintertest in Bahrein. Drie dagen lang mogen de teams testen met de nieuwe auto’s op het Bahrain International Circuit. Wie heeft de beste bolide gebouwd deze winter? En wie heeft de plank misgeslagen? Volg hier alle actie van testdag 1!

17.05 uur: Ocon legt raceafstand af

Esteban Ocon staat momenteel een na laatste, net achter teamgenoot Oliver Bearman, maar heeft als eerste coureur in de middagsessie de ‘magische’ grens van 57 ronden bereikt — het aantal ronden in de raceafstand van de Grand Prix van Bahrein. En hij stopt niet: de Fransman heeft inmiddels al 62 ronden afgelegd.

(Getty Images)

17.00 uur: Carlos Sainz op de limiet

16.50 uur: Lando Norris het snelst

Lando Norris heeft inmiddels de snelste ronde neergezet. De tussenstand in Bahrein:

Lando Norris – 1:30.430 (29 ronden) Charles Leclerc + 0.448 (47 ronden) George Russell + 0.641 (37 ronden) Max Verstappen + 0.869 (45 ronden) Carlos Sainz + 0.908 (43 ronden) Pierre Gasly + 0.923 (44 ronden) Isack Hadjar + 1.317 (50 ronden) Lance Stroll + 1.902 (21 ronden) Gabriel Bortoleto + 2.288 (31 ronden) Esteban Ocon +3.170 (54 ronden)

16.15 uur: Middagsessie hervat

Na meer dan een uur vertraging wordt er weer getest in Bahrein. Gabriel Bortoleto heeft eindelijk een tijd neergezet, terwijl Isack Hadjar en Max Verstappen direct hun eigen tijden verbeteren. Inmiddels is bevestigd door de FOM en FIA dat de middagsessie met een uur wordt verlengd tot 18.00 uur Nederlandse tijd.

16.00 uur: Veiligheidsauto de baan op

Niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten waren er stroomproblemen. Inmiddels is de baanverlichting weer aangesprongen, de software hersteld en zitten de coureurs weer in hun auto, klaar om de motoren te starten. De safety car rijdt momenteel over het circuit. Het laatste uur van de middagsessie is ingegaan, mits de oorspronkelijke eindtijd wordt aangehouden.

15.30 uur: Lampen in pitstraat branden weer

Een kwartier na de stroomuitval is het nog altijd wachten tot de coureurs de baan op kunnen. De lampen in de pitstraat branden weer, maar als de verlichting langs het circuit niet aanspringt, kan dat Max Verstappen en consorten kostbare testtijd kosten. In Bahrein gaat de zon namelijk al rond half zes onder.

Ondertussen heeft de Formule 1 een foto van de ‘Class of 2025’ gepubliceerd. Wie straalt het meest?

15.10 uur: Rode vlag!

Rode vlag! En dat om een wel heel bijzondere reden: de stroom is uitgevallen. Alles ligt stil, en in de pitboxen heeft het licht plaatsgemaakt voor duisternis. Ook gaan de alarmbellen af in de paddock. Laten we het erop houden dat het ook voor de FIA en FOM een testdag is.

15.00 uur: Twee uur achter de rug, Norris zet tijd neer

De tijd vliegt! De middagsessie is alweer halverwege, met twee uur achter de rug. In het eerste kwartier bleef het nog rustig op de baan, maar inmiddels zijn onder andere George Russell en Max Verstappen begonnen aan een lange stint. Gabriel Bortoleto en Lando Norris lopen in dat opzicht achter. De Brit heeft, in tegenstelling tot de Braziliaan, inmiddels wél een tijd neergezet en staat derde, achter koploper Charles Leclerc. De tussenstand in Bahrein:

Esteban Ocon, 33 ronden Isack Hadjar, 32 ronden Charles Leclerc, 32 ronden Max Verstappen, 31 ronden Pierre Gasly, 24 ronden Carlos Sainz, 23 ronden Lance Stroll, 20 ronden George Russel, 19 ronden Gabriel Bortoleto, 16 ronden Lando Norris, 10 ronden

14.25 uur: Mercedes oogt sterk

Mercedes oogt sterk op deze eerste testdag. In de ochtendsessie was Andrea Kimi Antonelli de snelste met een tijd van 1:31.428. Zojuist rijdt George Russell een 1:31.082, waarmee hij voorlopig niet alleen de snelste is van de middagsessie, maar ook van de hele dag.

14.15 uur: Stroeve start voor Norris

Lando Norris is weer terug in de pitstraat. De McLaren-coureur heeft slechts twee rondes gereden en geen tijd geklokt, net als Gabriel Bortoleto. Een wat stroef begin voor de belangrijkste titeluitdager van Max Verstappen.

De andere coureurs hebben wel een tijd neergezet. Max Verstappen, Carlos Sainz en Esteban Ocon rijden op harde banden, terwijl de andere coureurs de medium banden onder hun auto hebben.

(Getty Images)

14.00 uur: De spin van Hadjar

Rookie Isack Hadjar lijkt nog even te moeten wennen aan de Formule 1-bolide. Eerder tijdens de middagsessie draaide de Fransman 360-graden in het rond.

13.50 uur: Alle auto’s de baan op, Gasly klokt snelste tijd

Alle coureurs zijn inmiddels de baan opgekomen. Pierre Gasly heeft de snelste tijd van neergezet, goed voor de tweede stek als we de ochtend- en middagsessie samenvoegen. Ook heeft de Alpine-coureur de meeste rondes gereden, elf in totaal.

Verder is Isack Hadjar gespind en valt op dat de Ferrari van Leclerc is uitgerust met een aero-rake, net als we vanochtend bij Hamilton zagen.

13.15 uur: Waar blijven de coureurs?

Het is flink gaan waaien in Bahrein, wat duidelijk te zien is aan de windsok. Tot nu toe is er nog geen Formule 1-bolide op de baan verschenen. In de ochtendsessie reed Andrea Kimi Antonelli de meeste rondes, met een totaal van 78. De vraag is of dit in de middagsessie nog overtroffen zal worden.

13.00 uur: De baan is vrij

Met het licht op groen kan de middagsessie beginnen. Fans van Max Verstappen opgelet! De Nederlander komt vandaag voor het eerst in actie. De andere coureurs die in Bahrein op de baan verschijnen zijn: George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Lance Stroll en Gabriel Bortoleto.

12.45 uur: Leclerc dut weg

Waar Lewis Hamilton vanochtend achter het stuur van de Ferrari kroop, zal Charles Leclerc zo zijn eerste meters maken. Hoewel de meeste coureurs staan te popelen om aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen, ziet de Monagask er slaperig uit. Stilte voor de storm?

12.40 uur: Het gaat weer beginnen

De middagsessie staat op het punt van beginnen. In de ochtend was Lewis Hamilton de snelste in sector 1, Fernando Alonso in sector 2 en Andrea Kimi Antonelli in sector 3. Om 17:00 uur weten we welke coureurs in de middagsessie de snelste tijden in de drie sectoren hebben neergezet.

12.00 uur: Einde van de ochtendsessie

De eerste ochtendsessie zit erop! Gedurende een relatief rustige test hebben alle teams goede meters kunnen maken met de nieuwe bolides. De uitblinker is Andrea Kimi Antonelli, die zowel de meeste ronden heeft gereden als de snelste tijd, 1:31.428. Goed om te weten: Max Verstappen veroverde vorig jaar poleposition in Bahrein met een tijd van 1:29.179. Het moge duidelijk zijn dat de teams nog aan het testen zijn! Het meest opvallende moment was de spin van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander worstelde met de balans van de RB21 op de medium banden, maar wist zich snel te herpakken.

De negen beste rijders zitten allemaal binnen acht tienden van Antonelli. Op de tiende plaats staat echter Oliver Bearman. De Haas-coureur zit vier seconden van de toptijd af en is de enige die zijn beste ronde op harde banden heeft neergezet. Een aanpak die veel lijkt op die van vorig jaar – gelukkig pakte dat goed uit voor het Amerikaanse team.

Antonelli – 1:31.428 (78 ronden) Lawson + 0.132 (58 ronden) Albon + 0.145 (63 ronden) Tsunoda + 0.182 (78 ronden) Hamilton + 0.406 (70 ronden) Doohan + 0.413 (68 ronden) Alonso + 0.446 (46 ronden) Piastri + 0.656 (66 ronden) Hülkenberg + 0.656 (55 ronden) Bearman +4.049 (72 ronden)

11.45 uur: Laatste kwartier gaat in, testen gaat onverminderd door

Nog vijftien minuten op de klok! De teams gaan onverminderd door met testen in wat een weinig verheffende sessie lijkt te worden. Vrijwel alle coureurs hebben goede meters kunnen maken met hun nieuwe bolides. Bovendien waren er tot nu toe weinig grote problemen te melden. De balans van alle auto’s lijkt in orde, alleen de onvoorspelbare wind in Bahrein zorgt af en toe voor verrassingen.

Yuki Tsunoda heeft ondertussen de meeste ronden gereden. De Japanner staat voor zijn vijfde seizoen in de Formule 1, al is hij nog altijd niet doorgestroomd naar Red Bull. Tijdens deze ochtendsessie heeft hij zich in ieder geval laten gelden. Op dit moment heeft hij de vierde tijd in handen.

Red Bull Content Pool

11.31 uur: Coureurs leggen raceafstand af

Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman en Yuki Tsunoda hebben alledrie de ‘magische’ grens van zevenenvijftig ronden bereikt. Daarmee hebben hun bolides tenminste één raceafstand afgelegd. Tegelijkertijd staat Antonelli nog steeds bovenaan in de tijdschema’s. Bearman is hekkensluiter, al zijn deze rondetijden natuurlijk niet representatief – bij Haas zullen ze vooral dankbaar zijn dat deze eerste sessie probleemloos is verlopen. Liam Lawson kan ondertussen weer uit de voeten met zijn RB21. Op de verraderlijke gele banden verbetert hij zijn eigen snelste tijd.

11.09 uur: Eerste spin voor Liam Lawson

Liam Lawson maakt de eerste spin van de dag! De jonge Red Bull-coureur rijdt te hard over de kerbstones, waardoor zijn exit verpest wordt en hij de kerb opnieuw raakt. Zijn RB21 gaat in de rondte en komt tot stilstand op de baan. Het is het eerste grote moment van deze wintertest in Bahrein. Lawson keert terug naar de pitstraat voor een nieuwe set mediums. De gele sloffen bleken een uitdaging voor de RB21.

Andrea Kimi Antonelli verbetert ondertussen de snelste tijd van Alex Albon. De jonge Italiaan rijdt in zijn Mercedes een ronde van 1:31.428. Dat is 0,145 seconde sneller dan de Williams-coureur.

11.00 uur: Laatste uur gaat in, Alonso blijft achter

Weer een uurtje voorbij. En niet alleen het aantal gereden ronden neemt toe, de wind ook. Oliver Bearman klaagt over de boordradio dat zijn Haas last heeft van de weersomstandigheden. Ondertussen heeft hij wel de meeste ronden gereden van alle coureurs – vierenvijftig stuks. Yuki Tsunoda, tot voor kort de hardloper in Bahrein, stond in de garage met remproblemen. Hij heeft al vijftig rondjes achter zijn naam staan.

Fernando Alonso blijft achter in dat kader; hij heeft slechts vierentwintig ronden gereden. Zojuist kwam hij na twee testrondjes al naar binnen – welke kinderziekten heeft Aston Martin nog niet kunnen verhelpen? De tussenstand in Bahrein:

Albon, 39 ronden Lawson, 44 ronden Hamilton, 44 ronden Doohan, 44 ronden Alonso, 24 ronden Piastri, 42 ronden Tsunoda, 50 ronden Hülkenberg, 50 ronden Antonelli, 50 ronden Bearman, 54 ronden

10.43 uur: Het is stil in Bahrein

Het is rustig op de baan! Van de tien auto’s die vandaag het asfalt mogen betreden, racet alleen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli over het circuit. De jonge Italiaan maakt waardevolle testmeters voor het team, alvorens hij zichzelf dit seizoen moet bewijzen naast George Russell. Hoe je het ook went of keert, het 18-jarige talent is toch de vervanger van Lewis Hamilton. Bezwijkt hij straks onder de druk of weet hij zich staande te houden?

Liam Lawson, die nog altijd op de tweede plek staat in de tijdlijsten, staat eveneens voor een zwaar seizoen. Hij moet zich dit jaar kunnen meten met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen neemt vanmiddag plaats in de RB21, onder toeziend oog van vader Jos Verstappen. Beiden arriveerden vanochtend al op het Bahrain International Circuit.

Getty Images

10.22 uur: Probleemloze wintertest?

Het gaat de teams nog steeds voor de wind in Bahrein. Letterlijk, af en toe worden de auto’s opgeschud door een zijwaartse windstoot, en figuurlijk. Enkele coureurs hebben duidelijk meer meters kunnen maken, maar niemand springt eruit als grote winnaar, of grote verliezer. Met nog een uur en drie kwartier op de klok voor deze ochtendsessie gaat Alex Albon aan kop. Liam Lawson volgt op 0,001 seconde! De Nieuw-Zeelander is tevens de enige coureur die op de harde band rijdt.

Ook Oscar Piastri, die vanochtend veelal in de pitstraat was te vinden, is nu meters aan het maken. De McLaren-coureur heeft al eenendertig ronden gereden en staat op de achtste plaats in de tijdlijsten. Yuki Tsunoda heeft inmiddels al drieënveertig rondjes afgewerkt.

Red Bull Content Pool

10.00 uur: Ochtendsessie halverwege, Alonso snelste

Tijden zeggen natuurlijk nauwelijks iets tijdens een testdag, maar vooralsnog is Fernando Alonso de snelste in Bahrein. De Spaanse vedette lijkt tevreden met zijn nieuwe AMR25 – na twee uur voert hij de tijdlijsten aan, al heeft hij wel maar negentien ronden afgelegd. Als fans kijken we natuurlijk graag naar snelheid, maar wellicht is het aantal afgelegde ronden een veel belangrijkere maatstaf. Op dat vlak gaat Yuki Tsunoda aan de leiding met zesendertig ronden. In deze eerste twee uur waren er weinig bijzonderheden te melden, de teams maken van de gelegenheid gebruik om meters te maken.

Ronden tot nu toe: Alonso (19), Lawson (28), Hamilton (31), Tsunoda (36), Albon (25), Doohan (30), Hülkenberg (29), Antonelli (32), Piastri (18) en Bearman (29).

9.42 uur: Piastri rijdt eerste snelle ronde

Wat is McLaren aan het doen deze ochtend? Oscar Piastri heeft na bijna twee uur slechts veertien ronden gereden. Een kwartier geleden reed hij zijn eerste snelle ronde van de dag, 1:34.227. Dat is bijna drie seconden langzamer dan de snelste tijd van Liam Lawson. Niet veel later trapt hij zijn McLaren nog eens op de staart in bocht twee en drie. Daarbij scheurt hij keihard over de kerbstones; dat zal de vloer van zijn nieuwe bolide niet leuk vinden.

9.31 uur: Bandenkeuzes

Terwijl de meeste teams deze ochtend voor de mediumbanden kiezen, zijn er genoeg andere sloffen te gebruiken gedurende de wintertest in Bahrein. Hoe je de verschillende compounds kunt herkennen, zie je hieronder. Uit de gegevens van Pirelli blijkt dat alleen Aston Martin en Haas regenbanden hebben meegenomen naar de testdagen. Opvallend, aangezien er donderdag regen kan vallen in Bahrein.

Pirelli

9.14 uur: Hamilton geeft gas, schiet van de baan

Lewis Hamilton komt terug de baan op in zijn Ferrari en tekent direct voor de snelste tijd. Met 1:32.621 is hij 0,241 seconde sneller dan Albon. Goed om te weten: Max Verstappen veroverde vorig jaar poleposition in Bahrein met een tijd van 1:29.179. Het moge duidelijk zijn dat de teams nog aan het testen zijn! Bovendien staat Hamilton, zoals de meeste coureurs deze ochtend, op de mediumband.

Na deze ronde gaat Lewis Hamilton wijd en stuurt hij zijn Ferrari van de baan. Een klein foutje van de zevenvoudig wereldkampioen. Langzaam verkent hij het Bahrain International Circuit voordat hij even terug naar de pitstraat rijdt. De monteurs veranderen vliegensvlug de afstelling van zijn voorvleugel.

Getty Images

9.00 uur: Test verloopt voorspoedig, geen tijd voor Piastri

Het eerste uur van de wintertest is achter de rug! Spectaculaire ontwikkelingen waren er niet, de coureurs en teams rijden vooral met meetapparatuur om te kijken wat de eerste indrukken op de baan zijn. Alex Albon is vooralsnog de snelste met een tijd van 1:32.862. De Brits-Thaise coureur heeft wel maar negen rondjes achter zijn naam staan. Fernando Alonso volgt op 0,169 seconde, Liam Lawson, Jack Doohan en Yuki Tsunoda completeren de top vijf.

Oscar Piastri heeft nog geen snelle tijd kunnen noteren. De Australiër heeft zijn McLaren in de garage geparkeerd. In dit eerste uur heeft hij slechts zes ronden gereden. Ter vergelijking: Yuki Tsunoda heeft tot nu toe de meeste meters gemaakt. Hij zit al op 23 rondjes.

8.40 uur: Doohan snelste, Alpine kleurt groen

Na veertig minuten gaat Jack Doohan – voor wat het waard is – aan kop met een tijd van 1:33.196. Zijn blauw-roze Alpine kleurt bovendien groen! Het team heeft de bekende flow-vis verf aangebracht om de luchtstromen op de auto te meten.

Terwijl de coureurs en teams voorzichtig hun eerste kilometers afleggen in Bahrein, valt sowieso op hoe kleurrijk het veld is. Tijdens het F1 75-evenement leek het zwarte carbon weer te overheersen, maar in het zonnetje komen de liveries toch weer tot leven. Met uitzondering van Racing Bulls is er in de kleurstellingen weinig veranderd, maar vooralsnog oogt het veld kleurrijk.

Getty Images

8.15 uur: Auto’s draaien warm, Lawson zet snelste tijd

Na een paar testrondjes keren alle coureurs veilig terug naar de pitstraat. Yuki Tsunoda heeft tot nu toe de meeste meters gemaakt, zeven ronden in totaal. Zijn hagelwitte Racing Bull is voorzien van een aero-rake. Gedurende deze driedaagse test zullen we nog veel van deze meetapparatuur gaan zien. Lawson heeft met 1:35.806 de snelste tijd van de sessie neergezet.

Er zijn ook genoeg nieuwkomers op de baan. In totaal doen vijf rookies dit jaar hun intrede in de Formule 1. Deze ochtend zien we Oliver Bearman (Haas), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en Jack Doohan (Alpine).

8.00 uur: De baan is vrij

Groen licht! De Formule 1-auto’s voor 2025 schieten de baan op. We zien meerdere aero-rakes, ook bij Lewis Hamilton, die aftrapt voor Ferrari. Liam Lawson, die in zijn RB21 is gestapt, heeft vooralsnog geen extra toeters en bellen op de auto. Ook Andrea Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda komen de baan op.

De coureurs die op deze eerste ochtend het spits afbijten: Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Jack Doohan, Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Nico Hulkenberg. Max Verstappen komt in de middagsessie pas in actie.

7.30 uur: We mogen weer

Ein-de-lijk! We mogen weer. Na een lange winterslaap, een grote stoelendans in het rijdersveld en een bijzondere presentatie in de vorm van F1 75, start om 8.00 uur Nederlandse tijd dag 1 van de wintertest in Bahrein! Drie dagen lang proberen de teams en de coureurs zoveel mogelijk te leren en te ontdekken met betrekking tot de auto’s van komend seizoen.

Hoe is de eerste indruk? Wie is top en wie is flop? En wat zegt het überhaupt over de krachtsverhoudingen? We gaan het allemaal zien!

Getty Images

