Na het teleurstellende seizoen van Sergio Pérez werd vorig jaar duidelijk dat een van de twee Racing Bulls-coureurs zou doorstromen naar het hoofdteam. De keuze viel uiteindelijk op Liam Lawson, ondanks het feit dat Yuki Tsunoda veel meer ervaring heeft dan zijn Nieuw-Zeelandse concurrent. De 24-jarige Japanner heeft zich inmiddels neergelegd bij die beslissing en focust zich op een nieuw seizoen bij het neventeam.

Tijdens de seizoenslancering in Londen werd Yuki Tsunoda opnieuw gevraagd naar zijn relatie met Red Bull. Waarom kreeg hij geen promotie naar het team van Max Verstappen? Na vier jaar bij Racing Bulls, uiteindelijk toch het opleidingsteam van de Oostenrijkers, zou hij toch een goede kandidaat moeten zijn? Tsunoda gaf aan ‘begrip te hebben’ voor de beslissing van de teamleiding en zich nu volledig te willen richten op het nieuwe seizoen met zijn vertrouwde team.

“Ik heb de gebeurtenissen van vorig jaar al achter me gelaten,” aldus Yuki Tsunoda. “Op het moment dat het officieel werd aangekondigd dat Liam Lawson promotie zou krijgen, voelde ik me eerlijk gezegd niet echt boos of teleurgesteld. Ik weet ook niet precies waarom. Misschien hield ik er in mijn achterhoofd al rekening mee. Uiteindelijk maakt het allemaal niet meer uit. Of ik nu voor Racing Bulls of Red Bull rijd, de uitdagingen blijven hetzelfde. Daarbij krijg ik bij beide teams mooie kansen.”

Leidersrol voor Tsunoda

Tsunoda begint aan zijn vijfde seizoen met het team uit Faenza. Terwijl teamgenoten komen en gaan – denk aan Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Liam Lawson – blijft de Japanner een vaste waarde bij Racing Bulls. Nu hij gezelschap krijgt van rookie Isack Hadjar, krijgt Tsunoda bovendien de kans om zich te bewijzen als teamleider.

“Bij Red Bull was het waarschijnlijk niet makkelijk geweest om de teamgenoot van Max (Verstappen, red.) te worden,” legde hij uit. “Daarbij krijg ik bij Racing Bulls ook de kans om nieuwe dingen te ervaren. Ik kan me nu ontwikkelen als leider. Uiteindelijk denk ik dat ik gewoon moet blijven doen wat ik doe,” besloot hij nuchter. “Ik begrijp dat Red Bull voor Lawson heeft gekozen – het is wat het is. Dit zijn beslissingen waar ik geen invloed op heb, en dat respecteer ik. Tegelijkertijd heb ik goede hoop voor het aankomende seizoen. Ik blijf gefocust en zal bewijzen dat ik hoe dan ook een plekje in de Formule 1 heb verdiend.”

