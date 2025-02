Dit Formule 1-seizoen staan er veel nieuwe gezichten op de grid. Liefst vijf rookies maken in het jubileumjaar de sprong naar de koningsklasse. De nieuwkomers hebben zich al bewezen in de opleidingsklassen, maar hebben nog maar weinig ervaring op de openbare weg. Zo zijn Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman pas net in het bezit van een geldig rijbewijs. Voor laatstgenoemde ging het rijexamen niet van een leien dakje.

Andrea Kimi Antonelli slaagde in december voor zijn rijexamen. De jonge Italiaan had toen al een trainingssessie gereden met het Formule 1-team van Mercedes. Zijn voormalige teamgenoot bij PREMA, Oliver Bearman, haalde in mei zijn rijbewijs, enkele maanden na zijn vuurdoop met Ferrari tijdens de GP van Saoedi-Arabië. Waar Antonelli in één keer slaagde, deed Bearman er iets langer over, zo onthulde hij tijdens een persmoment in Londen.

‘Had nog nooit een stopbord gezien’

“Ik ben de tweede keer pas geslaagd”, gaf Oliver Bearman eerlijk toe. “De tweede keer?”, vroeg een journalist van Sky Sports gretig. “Dat had ik niet moeten zeggen”, lachte de jonge Brit. “Ik negeerde een stopbord. Ik ben er niet langs geracet, ik nam wel gas terug. Uiteindelijk kroop ik erlangs, maar je hoort natuurlijk te stoppen.” Bearman verdedigde zijn fout door te stellen dat hij nog nooit een stopbord had gezien. “Die hebben we niet op het circuit”, grapte hij.

“Het was ook wel typisch het denken van een coureur”, grijnsde Bearman tot slot. “Ik ging ervan uit dat ik wel zou slagen zonder eerst te lessen. Daar is het waarschijnlijk misgegaan. Voor mijn tweede poging heb ik wel wat lessen genomen.” Met zijn rijbewijs op zak debuteert de 19-jarige coureur uit Chelmsford dit jaar bij het Formule 1-team van Haas. Zijn nieuwe teamgenoot, de ervaren Esteban Ocon, bewees deze week dat ook hij nog fouten kan maken. Bij een eerste test met de VF-25 beschadigde hij de sidepod.

Oliver Bearman debuteert dit jaar in de Formule 1 (Haas)

