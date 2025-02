Het Formule 1-team van Haas was maandag op het circuit van Silverstone voor een aantal testrondjes met de VF-25, de bolide voor het aankomende seizoen. Coureur Esteban Ocon had de eer om zijn eerste meters te maken in deze nieuwe Haas-auto. De test verliep echter niet geheel vlekkeloos, zo blijkt uit foto’s die circuleren op sociale media.

Onder het mom van een filmdag mocht Haas-coureur Ocon maandag alvast kennismaken met zijn nieuwe auto. De VF-25, uitgevoerd in een rood-wit-zwarte kleurstelling, werd losgelaten op het circuit van Silverstone. De eerste testmeters van de Franse coureur verliepen niet zonder problemen. Detailfoto’s onthullen dat de VF-25 schade heeft opgelopen tijdens de proefdag.

Kapotte sidepod

Op beelden is duidelijk te zien dat de rechter sidepod van de bolide beschadigd is. De carrosserie lijkt gedeeltelijk losgeraakt, al is de exacte oorzaak hiervan nog onduidelijk. Naar verluidt kon het probleem snel worden verholpen; in de pitstraat bevestigde de Haas-monteurs een nieuw paneel, waardoor Ocon zijn testprogramma zonder verdere hinder kon vervolgen. Omdat Haas geen toelichting heeft gegeven over deze eerste shakedown, blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Dinsdag krijgen fans de kans om de VF-25 te bewonderen tijdens het F1 75-evenement in Londen. Tijdens deze spectaculaire show onthullen alle teams tegelijkertijd de liveries voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Ook Esteban Ocon en teamgenoot Oliver Bearman zijn aanwezig, voordat ze dinsdagavond doorreizen naar Bahrein. Daar vindt later deze week een tweede shakedown plaats, waarbij Bearman voor het eerst in de VF-25 zal stappen.

