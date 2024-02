Vrijdag heeft het Formule 1-team van Haas de primeur. De Amerikaanse renstal toont dan als eerste van de teams de nieuwe auto voor komend F1-seizoen. Op het circuit van Silverstone mogen de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg meteen even een paar rondjes rijden in de nieuw VF-24.

Ook in de Formule 1 valt over smaak niet te twisten en hoewel dat dus ook geldt voor liveries, steekt een aantal historische kleurstellingen met kop en schouders boven de grauwe middelmaat uit. Met het oog op de teampresentaties nemen we er even een paar onder de loep, te beginnen met Haas.

Iconisch zwart

Toen Haas zich in 2019 aan Rich verbond viel de Formule 1 bijna in katzwijm. Want met de zwart-gouden VF-19 die het Amerikaanse team presenteerde (foto boven), leken de tijden van de iconische Lotussen met hun zwart-gouden John Player Special-liveries terug te keren in de paddock. Niets bleek minder waar: Rich Energy bleek een farce en een jaar later waren de Haas-bolides weer saai grijs. Spijtig, want het partnerschap leverde naast smeuïge verhalen een prachtige bolide op, vergelijkbaar met de Lotus 97T van Ayrton Senna en de Wolf WR1 van Jody Scheckter. Dat zwart niet alleen lekker oogt met goud, is te zien aan de Arrows A19 en de Sauber C14.

Ayrton Senna in de Lotus-Renault 97T in 1985. (Getty Images)

Martini & Rossi

Toen Martini in 2014 bekendmaakte dat het hoofdsponsor zou worden van Williams waren de reacties onverdeeld positief. Over de smaak van het drankje lopen de meningen uiteen – we kunnen niet allemaal James Bond zijn – maar Martini-kleuren maken elke auto mooier. Kijk maar eens naar deze Brabham uit 1976 en Lotus uit 1979.

De neus van de Brabham BT45 in 1976 (Rainer Schlegelmilch)

Scharlakenrood

De saaiste livery in de Formule 1? Ferrari rijdt al sinds 1950 in het rood, met hier en daar een uitstapje (geel voor Gendebien, blauw-wit voor N.A.R.T.) Niet voor niets zei Enzo Ferrari ooit: “Vraag een kind om een auto te tekenen, en hij zal het zeker rood kleuren.” De belangrijkste discussie onder tifosi is welke kleur rood en in combinatie met welke andere kleuren: het Rosso Scuderia met wit van de Schumacher-jaren of het Rosso Corsa met zwart van het tijdperk Prost, Alesi en Berger. Onze voorkeur gaat uit naar rood-zwarte combinatie die de afgelopen jaren terug is.

Charles Leclerc in actie op Monza in 2022 (Getty Images)

Tabak

Er was een tijd dat roken de norm was en tabaksreclame alom geaccepteerd werd, ook in de Formule 1. Tot 1968 waren sponsoruitingen op auto’s verboden, maar geldgebrek deed de FIA besluiten reclame toe te staan. De eerste die toehapte was Colin Chapman. De teambaas van Lotus sloot een contract voor 85.000 Engelse pond met Imperial Tobacco. De oorspronkelijk groen met gele Lotus 49B werd in z’n geheel rood, goud en wit gespoten, de kleuren van sigarettenmerk Gold Leaf.

Enkele jaren later ging McLaren in zee ging met Marlboro en dat leverde onvergetelijke liveries op. De rood-witte samenwerking hield stand tot en met 1996. In de jaren negentig reed vrijwel de hele grid met tabaksreclame. Zo ook BAR dat naar goed Amerikaans gebruik eigenlijk met twee verschillende liveries wilde rijden. De FIA stak daar een stokje voor, waarop BAR besloot de twee liveries dan maar op één auto te spuiten.

Graham Hill in de Lotus 49B Ford in 1969 (LAT Photographic)

Geen kunst

Doe eens gek en vraag een kunstenaar om je Formule 1-auto te beschilderen. Zeker de laatste jaren heeft Red Bull er een handje van om voor aanvang van het seizoen de nieuwe auto in een kunstig jasje te presenteren. Het deed dat onder andere dit jaar met de Mr. Doodle RB19, maar eerder ook met de RB15. Ook Alfa Romeo kwam de afgelopen jaren een paar keer kunstig uit de winterslaap met enkele opmerkelijke art cars. Maar één van de mooiste kunstliveries is wel de Ligier JS39 van 1993. Hoofdsponsor Gitanes zat in een blauwe fase en kwam met dit plaatje op de proppen.

Robert Kubica tijdens een test in 2022 in de Alfa Romeo C42 (Sutton Images)