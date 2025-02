In aanloop naar het Formule 1-seizoen staat het bol van de onthullingen van speciale teamliveries, met als klap op de vuurpijl het F1 75-evenement komende dinsdag. Als opwarmertje zijn we in de archieven gedoken en hebben de meest bijzondere liveries bij elkaar gezocht, maar dan met een Nederlands tintje.

In de loop der jaren hebben namelijk vele Nederlandse sponsoren zich aangediend in de Formule 1. Uiteraard teveel om op te noemen, maar er zijn genoeg bedrijven die hun stempel hebben gedrukt op het uiterlijk van een F1-wagen. Zoals de leeuw van Samson op de Shadow van Jan Lammers (zie headerafbeelding), maar natuurlijk ook ING bij het Renault-team.

De Renault R27 kreeg in 2007 de opvallende ING-livery (Motorsport Images)

Jos Verstappen zorgde voor Philips Car Systems op de Arrows (Motorsport Images)

En later zorgde Verstappen voor Trust bij Minardi (Motorsport Images)

Shell is al sinds jaar en dag gekoppeld aan het Italiaanse Ferrari (Motorsport Images)

Rexona en Randstad stonden goed zichtbaar op de flanken van de Williams (Motorsport Images)

Helaas van korte duur, maar zeker iconisch was de volledig oranje Spyker F1 in 2007 (Motorsport Images)

