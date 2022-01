Als het aan McLaren-baas en ex-marketingman Zak Brown ligt, verschijnt het team uit Woking ook in de toekomst met speciale one-off liveries aan de start. Toch moeten speciale kleurstellingen ook weer geen gewoonte worden, benadrukt Brown.

McLaren ruilde haar vaste kleurstelling in 2021 tijdens twee van de 22 Grands Prix in voor wat anders. In de straten van Monaco werd de huiskleur papaya-oranje vervangen door de al even iconische kleuren van oliemaatschappij (en sponsor) Gulf. In Abu Dhabi werd sponsor Vuse uitgelicht met een door een kunstenaar ontworpen one-off.

In gesprek met Autosport bekent Brown nu dat speciale liveries aan de ene kant naar meer smaken, maar beklemtoont ook dat het wel bijzonder moet blijven. “Je moet het denk ik op een wat beperkte schaal doen. Wij hebben daarbij volgens mij de juiste balans gevonden”, stelt hij.

“We willen als team namelijk onze eigen identiteit behouden, terwijl een speciale livery wel echt speciaal moet blijven”, meent de CEO van McLaren Racing. “Als je het de hele tijd doet, is het niet speciaal meer.” McLaren zal het dus blijven doen, belooft Brown, maar: “Niet te vaak.”

Dat een unieke kleurstelling voor reuring kan zorgen, heeft ook Brown namelijk wel gemerkt. Rondom de Grand Prix van Monaco zag hij veel fans met ‘Gulf-petten en -shirts’. “Het zorgt voor heel veel fan engagement“, stelt hij tevreden vast. “Iedereen gaf een thumbs up“, doelt hij vermoedelijk op de social media-reacties, “en was erg enthousiast.”

