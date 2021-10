Red Bull rijdt dit weekend tijdens de Grand Prix van Turkije als eerbetoon aan motorpartner Honda met een speciale livery. De RB16B’s van Max Verstappen en Sergio Pérez zijn in het Honda-wit met rode accenten gespoten.

Over de vraag of het gebruik van een eenmalige kleurstelling wel zo’n goed idee is, verschillen de meningen. Alfa Romeo, Ferrari, McLaren en Mercedes reden de afgelopen paar jaar bij verschillende gelegenheden met ietwat aangepaste kleuren en dat bleek niet altijd een succes.

Mercedes W10 (2019)

Lewis Hamilton rijdt op Hockenheim een deel van zijn voorvleugel aan flarden (Jerry Andre / LAT Images)

Misschien wel de grootste sof beleefde Mercedes in 2019. Het merk vierde tijdens de Grand Prix van Duitsland dat het al 125 jaar aan motorsport deed en dat werd luister bijgezet met een auto die deels wit was gesproten. De staf had zich voor de gelegenheid gehuld in kleding uit de jaren vijftig (het decennium van de eerste F1-successen van Mercedes). De race op de Hockenheimring verliep vanwege de regen chaotisch en voor Mercedes was het drama compleet toen Lewis Hamilton achter de safetycar spinde en naar binnen moest voor een nieuwe voorvleugel. Daarbij ging hij aan de verkeerde kant van een paaltje de pitstraat in en dat leverde hem een tijdstraf op. Daarbij was zijn pitcrew niet klaar en daardoor duurde de stop veel langer dan noodzakelijk. Hij finishte uiteindelijk op de negende plaats. Valtteri Bottas was minder gelukkig: De Fin spinde in de 56ste ronde van de baan, en dat betekende einde race.

Ferrari SF1000 (2020)

Charles Leclerc in de SF1000 tijdens de Grand Prix van Toscane 2020 op Mugello (Charles Coates / LAT Images)

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat vooral de boeken in als het coronajaar met afgelaste Grands Prix, geen publiek en teambubbels. Ferrari kende een rampjaar, het team finishte op de zesde plaats in het kampioenschap, de slechtste prestatie in veertig jaar. Toch had het team wat te vieren. Tijdens de Grand Prix van Toscane reed de Scuderia z’n duizendste race in de Formule 1 en dat werd ‘gevierd’ met een speciale livery. Voor de verandering werden de Italiaanse bolides in het bordeauxrood gespoten, de kleur waarmee ze in de jaren vijftig ook aan de start verschenen. Helaas leidde het niet tot een herhaling van oude successen. Onder het toeziend oog van een hoop eregasten finishten Charles Leclerc en Sebastian Vettel op de teleurstellende achtste en tiende plaats.

Alfa Romeo C41 (2021)

Robert Kubica pakt een stukje grindbak mee op Monza (Mark Sutton / Sutton Images)

Alfa Romeo kwam dit seizoen tijdens de Grand Prix van Italië met een ietwat aangepaste kleurstelling. Om de band van het in de basis Zwitserse team (Sauber) met het Italiaanse automerk Alfa Romeo te benadrukken was het rood en wit aangevuld met het groen van de Italiaanse vlag. De kleuren brachten weinig geluk op de hogesnelheidstempel: Antonio Giovinazzi kreeg al in de openingsronde een tikje van Carlos Sainz en reed nadat zijn voorvleugel was vervangen een verloren race. De Italiaan werd dertiende. Robert Kubica, verving net als een week eerder in Zandvoort, de positief geteste Kimi Raikkonen en werd ondanks zijn feestelijk uitgedost Alfa Romeo kleurloos veertiende.

McLaren MCL35M (2021)

Daniel Ricciardo in actie tijdens de Grand Prix van Monaco (Zak Mauger / LAT Images)

Misschien wel de mooiste one-off livery van de afgelopen jaren is afkomstig van McLaren. Het team had in het voorjaar een nieuw contract gesloten met brandstofleverancier Gulf en wilde dat weten ook. In Monaco verschenen de wagens van Lando Norris en Daniel Ricciardo in het opvallende lichtblauw en oranje van de Amerikaanse oliemaatschappij. Vooral Lando Norris leek energie te krijgen van de kleurstelling: hij kwalificeerde zich op de vijfde plaats en wist zich in de race zelfs te verbeteren naar de derde plaats, achter Verstappen en Sainz. Ricciardo kende een minder weekend, hij werd twaalfde.

