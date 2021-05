McLaren racet in Monaco eenmalig in een speciale Gulf-livery. De zo iconische kleuren van de oliefabrikant zullen de auto’s van het team uit Woking sieren voor het koningsnummer van de koningsklasse.

McLaren ruilt het oranje en blauw waar de MCL35M normaliter in getooid is, zo dus eenmalig in voor een andere tint oranje en blauw. De Gulf-kleuren roepen natuurlijk gelijk associaties op met alle historische autosportsuccessen die erin behaald zijn. Als team ademt McLaren natuurlijk ook heritage, terwijl er geen Grand Prix is met meer (historische) allure dan Monaco. Zo lijkt de one-off ook een logische optelsom.

Lees ook: Nieuwe McLaren is door overstap naar Mercedes-motor ‘flink anders’ dan voorganger

“Dit is McLarens eerbetoon aan Gulfs gevierde kleurstelling”, vertelt McLaren Racing-CEO Zak Brown. “We zijn bij McLaren groot fan van dapper en uitgesproken design, en het Gulf-blauw is één van de meest geliefde liveries in de racerij. Het is een stuk cultuur dat de autosportwereld overstijgt”, meent de Amerikaan. “We vinden het als team enorm spannend om onze associatie met Gulf op deze manier te vieren in Monaco.”

(tekst loopt door onder de foto’s)















Gulf-CEO Mike Jones is uiteraard ook enorm enthousiast over de eenmalige McLaren-kleurstelling. “De relatie tussen Gulf en McLaren gaat terug tot 1968 en is één van de meest succesvolle partnerships in de autosport”, haalt hij aan. Jones vond het ook mooi de (positieve) reactie van Daniel Ricciardo en Lando Norris op de livery te zien. De McLaren-coureurs zullen in Monaco ook retro-overalls en -helmen met een Gulf-tintje dragen.

Lees ook: Ricciardo: ‘Denk dat Verstappen me nu meer respecteert dan toen we teamgenoten waren’