Ricciardo: ‘Denk dat Verstappen me nu meer respecteert dan toen we teamgenoten waren’

Aan respect was ook toen ze samen voor Red Bull reden al geen gebrek tussen Daniel Ricciardo en Max Verstappen, maar de Australiër denkt dat de Nederlander alleen nog maar meer respect voor hem heeft als coureur nu ze geen teamgenoten meer zijn.

Dat verklaart Ricciardo in interview met Square Mile, waarin hij uitlegt dat hij denkt dat hij wel in Verstappens achting is gestegen nu coureurs als Pierre Gasly en Alexander Albon wel hebben onderstreept hoe goed Ricciardo het bij Red Bull tegenover hem deed.

“Toen ik naast hem reed, won ik races en pakte polepositions, dus ik denk dat hij altijd wel heeft geweten dat ik snel was en hij ook respect voor me had”, zegt Ricciardo. “Maar nu, sinds ik Red Bull heb verlaten en hij verschillende andere teamgenoten heeft gehad, denk ik dat zijn respect voor mij alleen maar is toegenomen”, stelt hij.

Ricciardo verliet Red Bull eind 2018 en hoewel Verstappen en hij volgens hem altijd een goede relatie hebben gehad, is het nu ‘makkelijker om vrienden te zijn’. Vanwege bovengenoemde reden, maar ook omdat ze nu geen directe strijd meer hoeven te leveren als teamgenoten. “We haatten elkaar nooit, maar probeerden toen wel om elkaars carrière te beëindigen”, lacht hij. “Zo simpel is het.”

