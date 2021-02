Horner: ‘Hopelijk krijgen we met Pérez eenzelfde situatie als met Ricciardo naast Verstappen’

Teambaas Christian Horner hoopt dat er met de komst van Sergio Pérez bij Red Bull weer ‘een situatie ontstaat zoals met Max Verstappen en Daniel Ricciardo’ en beide coureurs van het team elkaar op een goede manier opjagen.

Verstappens twee meest recente teamgenoten – Pierre Gasly en Alexander Albon – konden niet bepaald gelijke tred houden met de Nederlander, zodat het een walkover werd voor Verstappen. Daarvoor, van 2016 tot en met 2018, reed Ricciardo echter naast Verstappen bij Red Bull, en dat was een spannende onderlinge strijd waar de coureurs én het team beter van werden.

Nu de ervaren Pérez naast Verstappen bij Red Bull instapt, hoopt Horner hier in 2021 een herhaling van te zien. “We verwachten van Sergio dat hij dicht bij Max zal zitten en dat hij hem kan uitdagen, vergelijkbaar met de situatie zoals we die drie jaar lang met Daniel en Max hebben gehad”, zegt Horner in interview met Motorsport.

Horner hoopt er verder ook op dat Pérez ervoor kan zorgen dat beide Red Bulls het de Mercedessen lastig maken, en het gevaar dus niet alleen van Verstappen hoeft te komen. Pérez kan zo volgens Horner ‘een belangrijke rol spelen voor het team’, al erkent hij dat het de Mexicaan niet makkelijker wordt gemaakt doordat er voor het seizoen maar één wintertest op het programma staat.

Van de drie wintertestdagen, zullen Verstappen en Pérez er naar alle waarschijnlijkheid bovendien per persoon anderhalf voor hun rekening nemen. Pérez zal dus snel aan het team en de auto moeten wennen. “Maar Sergio heeft als voordeel dat hij veel ervaring heeft”, zegt Horner over de 31-jarige coureur met 191 Grands Prix en één zege achter zijn naam.

