Van der Garde: ‘Pérez gaat Verstappen op scherp zetten’

Max Verstappen krijgt in 2021 met Sergio ‘Checo‘ Pérez een nieuwe teamgenoot die hem niet alleen kan ondersteunen, maar ook ‘op scherp zet’. Dat denkt Giedo van der Garde, in 2010 de eerste Nederlandse teamgenoot van de Mexicaan.

Van der Garde en Pérez reden toen voor Barwa-Addax in de GP2 (nu Formule 2). Pérez promoveerde na dat jaar naar de Formule 1, waarin hij voor Sauber, McLaren, Force India en Racing Point uitkwam, en in 2021 dus zijn grote kans aan de top krijgt bij Red Bull. Van der Garde, die zelf in 2013 Formule 1 reed, over wat we van Verstappens nieuwe teamgenoot kunnen verwachten.

Giedo, het ging bij Red Bull tussen Pérez en Alexander Albon – sinds medio 2019 Verstappens teamgenoot. Is de keuze voor Pérez in jouw ogen de juiste?

Giedo van der Garde: “Zeker. Ik heb twee, drie maanden geleden al gezegd dat het Pérez ging worden en sindsdien ook bij Ziggo Sport een paar keer aangegeven dat hij de beste optie was. Sergio heeft ervaring en laten zien snel te zijn, met zijn goede race pace. Hij is voor Red Bull de perfecte persoon naast Max, omdat hij een goede en ervaren rijder is, maar ook interessant vanwege de Mexicaanse markt.”

“Sergio kan Max bovendien helpen. Met zijn snelheid in de race kan hij strategisch van waarde zijn voor Max en Red Bull, maar Max heeft ook gewoon een teamgenoot nodig die hem af en toe uitdaagt. Hij krijgt nu iemand naast zich die straks in bocht één, zes en zeven of waar dan ook misschien wel sneller is, en dat triggered Max dan ook daarin. Kortom: dit is de enige en juiste beslissing.”

Hoe is Pérez eigenlijk? Wat voor type krijgt Verstappen naast zich?

“Een goede gozer en harde werker. In de GP2 zag ik dat ook. Toen maakte hij dus vooral in de races het verschil. In de kwalificaties was ie wel oké, maar was ik soms best een stuk sneller, alleen dan had hij soms weer van die races dat ie voorbij kwam zetten en je dacht ‘hoe dan?’.”

Dat verschil tussen Pérez’ snelheid in de kwalificaties en races, zien we ook wel in de Formule 1. Hoe verklaar je dat?

“Ik denk dat het vooral in zijn rijtechniek zit. Hij is niet zo’n type dat in één ronde – bam! – alles eruit schudt, al is ie daar wel beter in geworden, hoor. Ik vind echt wel dat hij een stap heeft gemaakt qua kwalificeren, maar zoals gezegd heeft hij een bepaalde rijtechniek die vooral in de races goed tot uiting komt. Daarin is hij écht heel goed in het sparen van banden, dat heeft ie altijd super onder controle.”

Hoe denk je dat hij zich tot Verstappen gaat verhouden?

“Ik denk dat Max op scherp gezet wordt door Pérez. In de races althans, want in de kwalificaties maakt hij normaliter niet echt kans. Hij is denk ik niet zo snel als Max, maar zal er dichtbij zitten. Dat is alleen maar goed, want met iemand erbij, kun je in de races strategisch keuzes maken in duel met Mercedes. Afgelopen jaar moest Max het telkens alleen doen, terwijl Mercedes steeds met twee man vooraan zat. Met Pérez erbij, kunnen ze meer spelen. Dat maakt het een interessante battle.”

Denk je dat Pérez echt als secondant binnenkomt, of zal hij voor zichzelf rijden?

“Mwah, hij gaat zeker voor zichzelf rijden, maar iedereen weet en heeft dat gevoel dat Max the special one is. Dat zal volgend jaar ook weer blijken. Maar begrijp me niet verkeerd: het zal dichter bij elkaar zitten.”

Durf je je al aan een voorspelling voor 2021 te wagen?

“Pfff, heel moeilijk. De veranderingen aan de vloer voor 2021 zullen een grote impact hebben. Hoe je daarop inspeelt is cruciaal, want het gaat over zo’n veertig procent van de downforce van de auto. Wie dat het beste voor elkaar heeft, wint de eerste paar races. Daarna kan de rest dan stappen maken. Wat Max betreft, hij heeft 2020 goed afgesloten en ik ben benieuwd wat volgend jaar gaat gebeuren. Maar hoe, wat, wanneer en wie, is koffiedik kijken.”