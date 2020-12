Red Bull bevestigt komst Pérez: ‘De juiste teamgenoot voor Verstappen’

Het team van Red Bull heeft bevestigd wat al langer in de lucht hing: Sergio Pérez rijdt in 2021 naast Max Verstappen. Alexander Albon doet een stapje opzij en neemt plaats op de reservebank.

Pérez maakt de overstap van Racing Point, waar geen plek meer voor hem was. De dertigjarige Mexicaan finishte afgelopen seizoen als vierde in het WK – één plek achter Verstappen en drie plaatsen voor Albon – met 125 punten. 25 daarvan pakte hij in Sakhir, met zijn eerste overwinning in de Formule 1.

In een korte reactie benadrukt teambaas Christian Horner dat Red Bull met deze beslissing niet over één nacht ijs is gegaan. “Want Alex is een waardevol lid van dit team. Na alle data en prestaties uitvoerig te hebben bestudeerd, hebben we echter besloten dat Sergio de juiste teamgenoot voor Max is.”

Met die opmerking zet Red Bull haar eigen (titel)ambities voor 2021 kracht bij, want het ontbrak Verstappen in 2020 en 2019 veelvuldig aan een geschikte wingman die hem rugdekking of strategische opties kan geven in gevecht met Mercedes.

Met Pérez haalt Red Bull een ervaren kracht binnen: de Mexicaan heeft 191 Formule 1-starts achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij één overwinning en negen verdere podiumplekken. Pérez reed eerder voor Sauber, McLaren, Force India en vervolgens dus Racing Point.

Hoewel niet over de contractduur wordt gerept, wijst alles op een overeenkomst voor één jaar met Pérez, met Red Bull dat benadrukt dat de deal voor 2021 is. Albon blijft dus aan boord als test- en reservecoureur en zal in de simulator werken aan de auto voor 2022, het jaar van de grote regelrevolutie.