Brawn: ‘Overwinning van Verstappen kan een voorbode zijn voor volgend jaar’

De sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, denkt dat de overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi een voorbode kan zijn voor 2021 aangezien de auto’s vrijwel hetzelfde blijven.

“Het was geweldig om te zien dat Verstappen en Red Bull op eigen kracht wisten te winnen”, schrijft Brawn in zijn column. “Ik denk dat we volgend jaar meer gevechten gaan hebben vooraan aangezien de auto’s bijna niet veranderen. Mercedes had een minder weekend in Abu Dhabi, maar Red Bull heeft het gewoon fantastisch gedaan”, stelt de oud Mercedes-teambaas.

Red Bull begon het jaar met een grote achterstand op Mercedes, maar heeft gaandeweg het jaar het gat weten te dichten. “Ze hebben de problemen opgelost en begrijpen de RB16 nu. Het gat is gedicht en dat is een goed teken voor volgend jaar”, aldus Brawn, die ook complimenteus is over McLaren.

“Het is een geweldige prestatie van McLaren dat ze derde zijn geworden in het constructeurskampioenschap. En aangezien ze volgend jaar met Mercedes-motoren rijden, ziet de toekomst er veelbelovend uit voor het team”, zegt de 66-jarige Brit.

