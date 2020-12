Ferrari wist in februari al dat het een moeilijk seizoen zou worden

Het slechtste seizoen van Ferrari in ruim 40 jaar zit er eindelijk op. Geheel in stijl van het seizoen bleef het Italiaanse team in Abu Dhabi puntloos. Sportief directeur Laurent Mekies rekende in februari al op een moeilijk seizoen. “Toen hadden we al zorgen over de prestaties van de auto.”

Vorig jaar won Ferrari nog drie races en stond het vaak op pole, dit jaar heeft het Italiaanse team geen race gewonnen en stonden Vettel en Leclerc in totaal slechts drie keer op het podium. Ook is Ferrari slechts zesde geworden in het constructeurskampioenschap en bleef het vaak puntloos. In februari kreeg Ferrari al vermoedens dat het een lastig jaar zou worden.

“We hadden toen al zorgen over de prestaties van de SF1000. We wisten toen niet hoe lang het zou duren voordat we de problemen zouden begrijpen en oplossen”, vertelt sportief directeur Laurent Mekies aan Racefans. Tot overmaat van ramp begon toen de coronacrisis.

“We konden toen een paar maanden de auto niet aanraken. Vanaf dat moment wisten we het dat het een moeilijk seizoen zou worden”, aldus de Fransman, die tevreden is met de progressie die Ferrari geboekt heeft in het lastige jaar. “Het team bleef verenigd in deze moeilijke periode, ondanks de mindere resultaten”, besluit hij.

