Boordradio: Nog één keer ‘Smooth Operator’ en de gezongen operette van Sebastian Vettel

Meerdere coureurs namen vandaag afscheid van hun team dan wel de Formule 1. Carlos ”Smooth Operator’ Sainz vierde de derde plek bij de constructeurs op de radio met Andreas Seidl en Zak Brown, Kevin Magnussen draaide donuts voor zijn vrienden thuis en Sebastian Vettel kwam met een zelfgeschreven liedje in het Italiaans.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo sloot zijn dienstverband bij Renault af met een zevende plek. Renault grijpt naast de derde plek bij de constructeurs maar de dankbaarheid voor Ricciardo’s inbreng is groot.

Engineer voor de race: “Wat er ook gebeurt vandaag, bedankt voor alles. Er wacht ons nog een laatste dans!”

Ricciardo: “Yes boys, bedankt voor alles. Let’s give it everything.”

Engineer na de race: “Het is je gelukt!”, vertelt zijn engineer over de snelste raceronde.

Ricciardo: “Thanks guys, dit is een leuke manier om af te sluiten. Wow, merci!”

Abiteboul: “Wow, merci Daniel. Het is heel intens geweest, maar het was ook mega. Je hebt er vandaag het maximale uitgehaald. Bedankt voor alles, we kijken ernaar uit om volgend jaar tegen je te racen.”

Ricciardo: “Merci Cyril, we zullen een biertje drinken vanavond.” – “Of twee?”

Carlos Sainz

Carlos Sainz bekroont een uitstekend jaar met een zesde plek. Omdat zijn teamgenoot Norris vijfde is geworden, legt het team beslag op de derde plek bij de constructeurs.

Engineer: “Wat een jaar, P3 in de constructeurs, het is ons gelukt Carlos.”

Andreas Seidl: “Carlos, super gedaan, bedankt voor je werk!”

Engineer: “Ook van mij bedankt Carlos, het was een eer om met je werken.”

Sainz: “Ik zal nog een keer voor je zingen!”

Beiden: “Smooth operatoooor…!”

CEO Zak Brown: “Awesome drive today, thanks Carlos!”

Sainz: “Bedankt boss.”

Kevin Magnussen

De Deen neemt na zeven seizoenen afscheid van de Formule 1, in zijn laatste race komt hij binnen op een anonieme 18e plek maar het onderlinge respect is groot.

Engineer voor de race: “Veel plezier Kev, We houden van je.”

Magnussen: “Ik ook van jullie.”

Na de race: “Kev, iedereen hangt aan de muur voor jou. Bedankt voor de afgelopen vier mooie jaren. Door jou hadden we elke zondag een kans. Ontzettend bedankt.”

Magnussen: “Dank voor al jullie steun, het was een pittige race vandaag maar ik heb het enorm naar mijn zin gehad de afgelopen vier jaar. Jullie zijn legends. Ik wens jullie het allerbeste in de toekomst, ik zal jullie blijven volgen.”

Steiner: “Bedankt voor je inzet, Kevin. Jammer dat we dit jaar niet goed waren, we hebben geen goede auto. Jij hebt er elke keer in moeten rijden, ik benijd je niet daarvoor. Bedankt voor je tijd met ons.”

Magnussen: “Dank je, Guenther.”

Magnussen: “Ik moet nog iets doen voor de jongens thuis!” Om vervolgens een paar mooie donuts te draaien.

Sebastian Vettel

Het resultaat was met een viertiende plek niet overweldigend voor de viervoudig wereldkampioen, veel belangrijker was zijn afscheid van het team waar hij zes jaar voor reed. En de Duitser had een verrassing.

Engineer: “Een woord van grote dank. Je bent een grote coureur met een groot hart.

Vettel (terwijl hij een handschoen uittrekt en een papiertje pakt): “Grazie regazzi! Ik heb een verrassing voor jullie. Wacht maar”

Daarna zet Vettel de Ferrari-mars in, in vlekkeloos Italiaans. Het komt hem op applaus te staan vanuit de garage.

Vettel: “Dit was voor jullie, voor iedereen. Fabio, Mimo, Mano, Giovanni, Marchi, Bariselli. En ik vergeet nog wel een paar, excuus daarvoor. Jullie zijn Ferrari, dankjewel.”