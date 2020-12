Vettel na laatste werkdag in het Ferrari-rood: ‘Een speciale dag, los van de race dan’

Sebastian Vettel heeft zijn Ferrari-tijdperk afgesloten met een veertiende plaats in de seizoensfinale in Abu Dhabi, en de dertiende plek in het WK. Geen resultaten om lang bij stil te staan, erkent Vettel, maar zijn laatste werkdag was toch een speciale.

Dat dan vooral vanwege zijn werk met ‘de jongens’, de mannen en vrouwen met wie hij zes jaar lang bij de Scuderia heeft gewerkt – maar in Abu Dhabi dus voor het laatst.

“Het was daarom dus een speciale dag die ik niet zal vergeten”, vertelt Vettel aan Ziggo Sport. “Oké, de race vergeet ik misschien wel, die was niet zo speciaal, maar alles met de jongens in de garage maakte het een dag om te herinneren. Ik heb zes jaar met ze samengewerkt, dus ik ga ze missen.”

Wat de rest betreft, beaamt Vettel de suggestie van Jack Plooij dat het erop leek dat hij er wel ‘een beetje klaar mee was’. “Dat gevoel had ik ook na Oostenrijk (de eerste race van het jaar, red.) al wel een beetje”, grapt Vettel. “Maar wat je zegt, klopt wel ja. Ik ben klaar hier, op naar het volgende avontuur”, besluit hij zijn Ferrari-periode. Nu is het op naar Aston Martin in 2021, voor Vettel.

