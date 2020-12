Verstappen sluit seizoen 2020 af met dominante zege in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft in de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn eerste poleposition van het seizoen weten om te zetten in zijn tweede zege van 2020. Het is de tiende Grand Prix-zege voor de Nederlander, die gedurende de race op het Yas Marina-circuit relatief weinig druk voelde van de Mercedessen die aansluiten op de tweede en derde plaats. De strijd om de derde plaats bij de constructeurs werd gewonnen door McLaren, dat het gat van tien punten naar Racing Point kon overbruggen mede door de vroege uitvalbeurt voor Pérez.

Verstappen verzilvert zijn eerste poleposition van het seizoen en houdt beide Mercedessen achter zich. De top acht blijft onveranderd terwijl achterin wel wat meer positiewisselingen zijn, waarbij Pietro Fittipaldi de beste start heeft en drie plaatsen wint vanaf de laatste startplek.

Verstappen weet dan gestaag weg te rijden van Bottas en Hamilton terwijl teamgenoot Alexander Albon de druk zet op Lando Norris om de vierde plaats. De Britse Thai haalt de McLaren-coureur in bocht 8 in met een late uitremactie. Het zijn kostbare puntjes voor de strijd in het constructeurskampioenschap, maar motorproblemen in ronde 10 voor Sergio Pérez maken het lastiger voor Racing Point om het gat van tien punten vast te houden.

McLaren derde bij constructeurs

In eerste instantie wordt dan de virtuele safetycar geactiveerd, op dat moment maakt de top drie een pitstop naar de harde band, maar dat verandert in de echte safetycar omdat de Racing Point niet weg te duwen is. De herstart is geen probleem voor Verstappen, die net als bij de officiële start de Mercedessen achter zich kan houden en weinig druk voelt van Bottas, die het tempo van de Nederlander niet kan bijbenen.

Verstappen doet dan net als de Mercedes-coureurs aan bandenmanagement, maar ze hebben allen moeite met de banden aan het einde van de race. Desondanks redt Verstappen het tot aan de finish en hij pakt met een voorsprong van ruim veertien seconden zijn tweede zege van het seizoen, zijn tiende van zijn carrière. “Een simply lovely race”, zo omschrijft hij zijn zege op de boordradio. Bottas en Hamilton gaan mee naar het podium terwijl Albon, die nog dicht in de buurt komt van de derde plaats, twaalf punten pakt met de vierde plek.

De strijd om de derde plaats bij de constructeurs wordt spannend gemaakt door Lance Stroll die richting beide McLarens rijdt en Sainz, die ‘onnodig langzaam’ zou hebben gereden in de pitstraat. Dat wordt na afloop van de race onderzocht, maar bij een eventuele tijdstraf van vijf seconden verandert er niks aan de stand: Norris en Sainz pakken achttien punten, Stroll slechts één en dus pakt McLaren in de allerlaatste race de derde plaats bij de constructeurs.

