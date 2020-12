Weer een groot gat tussen Leclerc en Vettel: ‘Het is een mysterie’

Niet voor het eerst dit seizoen had Sebastian Vettel geen schijn van kans tegen Charles Leclerc. Terwijl Leclerc in Q2 een 1:35.932 reed, moest Vettel bijna zeven tienden toegeven op zijn teamgenoot en dat terwijl de Monegask ook nog op hardere banden reed. Vettel snapt er niets van en noemt het een ‘mysterie’.

Vettel heeft het kwalificatieduel kansloos verloren met 13-4 en stond slechts drie keer in Q3, terwijl Leclerc zich elf keer wist te plaatsen voor het laatste segment van de kwalificatie. Ook in Abu Dhabi versloeg Leclerc zijn ervaren teamgenoot met gemak en zelfs met een gridstraf staat de Monegask nog voor Vettel op de startgrid en daar begrijpt de viervoudig wereldkampioen niets van.

“Ik was blij met mijn ronde”, vertelt Vettel aan Racefans. “Het is echt een mysterie dat er zo’n groot gat zit tussen de auto’s. Bij geen enkel ander team is het verschil zo groot”, beweert hij.

“Ik had graag wat hoger gestaan, maar er zat niet meer in. Ik ben blij met mijn eigen prestaties, maar het resultaat is natuurlijk zwaar tegenvallend, maar dat is niet voor het eerst dit jaar”, aldus de Duitser, die afscheid neemt van Ferrari.

