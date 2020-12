Seidl blij na goede kwalificatie McLaren: ‘Beide coureurs hebben het fantastisch gedaan’

McLaren-teambaas Andreas Seidl was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi trots op zijn team, dat ‘het geweldig gedaan heeft wat betreft de uitvoering’. De Duitser ziet Lando Norris en Carlos Sainz vanaf respectievelijk de vierde en zesde plaats starten, een goede uitgangspositie in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs: “Maar de punten worden morgen verdeeld.”

Racing Point staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met een voorsprong van tien punten op McLaren. Het team begint echter aan de race met een achterstand aangezien Sergio Pérez vanwege een gridstraf vanaf de achterste startrij moet komen terwijl Lance Stroll slechts de achtste tijd noteerde. Met de vierde en zesde plaats voor Norris en Sainz heeft McLaren nog zeker zicht op de derde plaats bij de constructeurs, wat een verschil is van miljoenen euro’s in prijzengeld.

Lees ook: Norris in de war met P4: ‘Auto kwam helemaal tot leven tijdens de kwalificatie’

“Ik ben nu uiteraard heel blij met deze posities”, zegt Seidl tegen Sky Sports F1. “Het team heeft het geweldig gedaan wat betreft de uitvoering van de kwalificatie. Beide coureurs hebben het fantastisch gedaan. Lando deed een megarondje aan het einde van de kwalificatie.”

“Het geeft ons een goede uitgangspositie voor de race morgen, maar de punten worden alleen morgen verdeeld”, zo waakt Seidl voor te veel enthousiasme. “Het is dus belangrijk dat we ons hoofd koel houden vannacht. We hadden nooit verwacht vierde en zesde te worden vandaag. Lando’s ronde was speciaal en om zo dicht bij te zitten is iets heel bijzonders. Carlos bevindt zich ook in een goede positie, want hij heeft de banden gespaard”, aldus Seidl.

Lees ook: Verstappen troeft Mercedessen af met minimale marge in zeer spannende kwalificatie GP Abu Dhabi

McLaren moet in de race dus een gat van tien punten zien te overbruggen. Dat Pérez vanaf de laatste startrij moet komen betekent echter niet dat hij volledig uitgesloten moet worden van een puntenfinish: de Mexicaan bewees dat vorige week al door de Grand Prix van Sakhir te winnen ondanks een spin in de openingsronde, waardoor hij vanaf de laatste plaats weer naar voren moest rijden. Renault doet virtueel gezien ook nog mee om die derde plaats, al bedraagt de achterstand op Racing Point 22 punten en bieden de elfde en twaalfde startplek voor Daniel Ricciardo en Esteban Ocon niet veel hoop om dat gat te overbruggen.